La Policía Nacional continúa buscando a los autores del tiroteo de Isla Mayor saldado con un agente herido de bala

La Policía Nacional sigue adelante a estas horas con el dispositivo desplegado este sábado en Isla Mayor, en una nueva operación contra el narcotráfico en la que un agente ha resultado herido por impacto de bala. La jornada avanza hacia su fin, sin ... que consten detenidos a cuenta de los hechos.

Según la Policía Nacional, este agente y sus compañeros estaban realizando una vigilancia a un grupo de narcotraficantes en una agrupación de naves de la carretera de los Toruños, en Isla Mayor, cuando los delincuentes habrían descubierto la presencia policial y habrían disparado a los agentes, alcanzando a este efectivo. Fue evacuado de urgencia al hospital.

Como ha informado la Policía Nacional, el agente se encuentra ya estable tras ser operado en el hospital Virgen del Rocío y sigue siendo asistido por los sanitarios del balazo recibido en la ingle, en un tiroteo suscitado con los miembros de un grupo dedicado al narcotráfico.

A partir de ahí, la Policía Nacional, con el apoyo de la Guardia Civil, ha cercado por completo la mencionada agrupación de naves de Isla Mayor, en una vía rural flanqueada por arrozales, interviniendo en la misma con decenas y decenas de vehículos y agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO), con la movilización de un helicóptero y de muchos agentes, con armas largas y todo tipo de equipamiento. Pocas veces se ve un despliegue de esta envergadura.

Todo este despliegue ha desencadenado, claro está, una amplia expectación entre la ciudadanía de Isla Mayor, con muchos vecinos aglomerándose en la carretera de los Toruños al objeto de observar la operación. Tampoco han sido pocos los medios de comunicación que han acudido a cubrir el asunto, del que no constan detenciones.

El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, señalaba al respecto que ya desde las 7.00 horas de la mañana, los grupos de WhatsApp de vecinos del municipio ardían con comentarios sobre el despliegue policial, incluso dando ya por hecho que había un agente herido.

La operación sigue abierta, al objeto de arrestar al autor o autores de los disparos, porque si bien ha trascendido el arresto de un varón en las mencionadas naves, la Policía asegura que su detención responde a motivos ajenos a la operación como tal. Así, no habría aún detenidos por el citado tiroteo.

La Unión Federal de Policía ha añadido algunos detalles más al asunto, concretando que el agente herido es un miembro del grupo Greco, perteneciente a la comandancia de Cádiz, que junto con sus compañeros estaba siguiendo a una banda de narcotraficantes que se dirigía a Sevilla.

«Los narcos conducían furgonetas cargadas de droga y escoltadas hasta la 'guardería' en Sevilla, donde los compañeros sorprendieron a los narcotraficantes y recibieron disparos con armas largas», dice la asociación de agentes asegurando que los narcos atacaron a los efectivos policiales con fusiles de guerra AK-47.

Según la Unión Federal de Policía, el agente se encuentra estable dentro de la gravedad a cuenta del balazo recibido, aunque no se teme por su vida después de la operación a la que ha sido sometido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado en la red social X, antes Twitter, todo su «reconocimiento y solidaridad con los agentes del GRECO de la Policía que cada día luchan frente al crimen organizado». «Mi deseo de una pronta recuperación al agente herido en un dispositivo contra el narcotráfico que se estaba desarrollando en Isla Mayor», ha señalado.

La Unión Federal de Policía, de su lado, ha reclamado que la profesión de agente sea declarada de riesgo, así como más medios materiales para luchar contra el narcotráfico y mayor «contundencia judicial» contra los criminales.