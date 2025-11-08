Suscribete a
La Policía Nacional continúa buscando a los autores del tiroteo de Isla Mayor saldado con un agente herido de bala

El efectivo alcanzado por un balazo pertenece al Greco y junto con sus compañeros habría sido recibido con disparos de AK-47 por parte de los narcos a los que seguían

Herido un policía nacional por disparo de arma de fuego en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a un grupo de narcos

Estable el policía herido de bala tras ser intervenido y sigue la operación en Isla Mayor en busca de los autores de los disparos

Agentes en la entrada de la zona de naves
Agentes en la entrada de la zona de naves Manuel guerrero
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

La Policía Nacional sigue adelante a estas horas con el dispositivo desplegado este sábado en Isla Mayor, en una nueva operación contra el narcotráfico en la que un agente ha resultado herido por impacto de bala. La jornada avanza hacia su fin, sin ... que consten detenidos a cuenta de los hechos.

