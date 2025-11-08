Un herido por arma de fuego en el marco de un importante despliegue policial en Isla Mayor

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado a primera hora de este sábado una importante operación en la localidad de Isla Mayor, donde el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía ha sido alertado por la situación de una personas herida por ... disparo de arma de fuego.

El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, ha informado a este periódico de que el despliegue, con numerosos coches patrulla y agentes, habría comenzado desde las 06.30 horas de la madrugada y se centraría en una zona de naves irregulares levantadas a unos dos kilómetros del casco urbano de la localidad, otrora escenario de actuaciones contra las redes de narcotráfico por su carácter fluvial y el papel del río Guadalquivir en la actividad de los grupos criminales dedicados a dicha actividad.

El servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, por su parte, ha dado cuente de que sobre las 7,20 horas se recibían varios avisos sobre una persona herida por arma de fuego en dicha localidad o ya en el término municipal de Aznalcázar, en la vía conocida como carretera de los Toruños, con la posibilidad de que el herido fuese un agente y de que hubiese otras personas lesionadas.