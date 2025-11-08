Estable el policía herido de bala tras ser intervenido y sigue la operación en Isla Mayor en busca de los autores de los disparos

El Policía Nacional herido por arma de fuego la madrugada de este sábado en Isla Mayor en el marco de un dispositivo contra el tráfico de sustancias estupefacientes se encuentra estable tras haber sido ya intervenido quirúrgicamente en el hospital Virgen del Rocío.

Según ... ha informado la Policía Nacional, el agente se encuentra ya estable y sigue siendo asistido por los sanitarios del balazo recibido en la ingle, en un tiroteo suscitado con los miembros de un grupo dedicado al narcotráfico.

Según la Policía Nacional, este agente y sus compañeros estaban realizando una vigilancia a un grupo de narcotraficantes en una agrupación de naves de la carretera de los Toruños, en Isla Mayor, cuando los delincuentes habrían descubierto la presencia policial y habrían disparado a los agentes, alcanzando a este efectivo. A partir de ahí, la Policía Nacional, con el apoyo de la Guardia Civil ha cercado por completo la mencionada agrupación de naves de Isla Mayor, en una vía rural flanqueada por arrozales, interviniendo en la misma con decenas de vehículos y agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO), con la movilización de un helicóptero y de muchos agentes, con armas largas y todo tipo de equipamiento. La operación sigue abierta pasadas las 15.45 horas, al objeto de arrestar al autor o autores de los disparos, porque si bien ha trascendido el arresto de un varón en las mencionadas naves, la Policía asegura que su detención responde a motivos ajenos a la operación como tal.

