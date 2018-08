Instagram El espectacular 21 cumpleaños de Kylie Jenner Top models, artistas y multitud de rostros conocidos que no quisieron perderse el cumpleaños de la benjamina del clan Kardashian

Sara Cowley

Madrid Actualizado: 10/08/2018 17:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si hay algo que se le da bien al Clan Kardashian como ya demostraron durante su propio reallity show «Keeping up with the Kardashian» es montar fiestas y que se llenen de gente famosa y vestuarios increíbles.

Esta vez la celebración era mucho más importante, la benjamina de la familia, Kylie Jenner, cumple 21 años hoy 10 de agosto, a pesar de ser hoy su día, la joven Jenner celebró la fiesta de cumpleaños anoche rodeada de toda su familia y amigos.

La temática de la fiesta estaba centrada en el rosa y como no, en Kylie. Globos, vasos, cortinas, sofás, luces y confeti de color rosa, hasta una piscina de bolas rosa. Los vasos llevaban el nombre de la creadora de «Kylie's Cosmetics» y los camareros lucieron por detrás de sus camisetas la portada de la revista «Forbes», en la que Kylie sale como protagonista por ser la joven más rica de América. Tampoco quedó atrás el gran complemento de la noche, la tarta de la cumpleañera, con 5 pisos y muñecas de Kylie y su gran amiga la influencer americana, Jordy Nwoods.

Entre los rostros más conocidos se encontraron la cantante Nicky Minaj, la top model Winnie Harlow y el novio de Kylie, Travis Scott, que además se encargó de ayudar al DJ con la música.

Algo digno de mencionar son los tendenciosos y sexys vestuarios de las hermanas Kardashian que una vez más, dejaron a todos atónitos.

Hermanas Kardashian - Instagram

Kim Kardashian, para la ocasión, optó por un minivestido en tono rosa chicle que resaltaba su moreno y su melena oscura, la cual lució suelta con efecto mojado. El vestido ceñido lucía una gran apertura tanto en el pecho como en el abdomen dejando a la vista parte del torso de la mayor de las Kardashian.

Klhoé prefirió ir más tapada de lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, llevó un conjunto «glitter», de crop top y pantalón palazzo a juego con una chaqueta fina.

Kourtney Kardashian, que hace poco, en España, fue protagonista de noticias, por sacar en Instagram, un video en el que de fondo sonaba el tema de la CantanteRosalía: «Malamente». La mediana de las Kardashian lució un vestido en tono morado junto a unos pendientes de aro dorados.

Kendall Jenner, la top model de la familia, optó a diferencia de sus hermanas por un vestido de cuero palabra de honor en tono negro y totalmente ceñido.

La protagonista de la fiesta, Kylie Jenner, lució dos vestuarios distintos. Para el principio de la fiesta, optó por un top y una falda de raso en color fucsia, pero este solo duró durante la cena con la familia. Mas tarde, siguiendo una de las últimas tendencias del momento, la cumpleañera llevó un mono corto ceñido de la firma «Labourjoisie», cuya parte de abajo imitaba las mallas de ciclista que están tan de moda en la familia, el mono era de color rosa lleno de brillantes y iba a juego con unos tacones rosas. Para la fiesta la joven Jenner lució una melena rubia en coleta baja y raya en medio.

t-minus two hours Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 9 Ago, 2018 a las 9:50 PDT

twenty one Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 9 Ago, 2018 a las 11:05 PDT

we’re 21 bitch! Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 9 Ago, 2018 a las 11:08 PDT

Como siempre una fiesta Kardashian, no es Kardashian, si no está repleta de cotilleos, entre ellos, el mayor cotilleo de la noche fue la asistencia de Scott Disick, exmarido de Kourtney Kardashian, que se sentó junto al resto de la familia, como un auténtico VIP. Kim y Kloe publicaron en sus respectivas redes sociales videos en los que comentaban: «una chica puede soñar», dando entender que ojalá volviesen a estar juntos. Hace poco que Kourtney se separó de su última pareja, Younes Bendjima, parece que Scott no ha perdido tiempo en volverse a acercar a la que fue su mujer.