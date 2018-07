«Sálvame» Ylenia Padilla deja en ridículo a «Sálvame» La ex concursante de «Gran Hermano VIP» se niega a conceder entrevistas al programa que la lanzó al estrellato

Ylenia Padilla, popular en los suburbios de la televisión por su participación en realities, lleva un tiempo alejada de la televisión. Se dio a conocer en «Gandía Shore» y no tardó en dar el salto a Telecinco, donde tras entrar en la casa más famosa de todo el país se convirtió en una de las tertulianas más queridas. Poco se ha sabido de la famosa rubia tras su paso por «Gran Hermano VIP» hasta la semana pasada cuando decidió dejar atrás la imagen de «chica mala» que siempre la ha caracterizado y cambiar de vida, algo difícil puesto que su paso por televisión ha dado que hablar a más de uno en los últimos años: «Cuando los mayores errores de tu vida están grabados para siempre, que alguien me explique cómo pasar página y cambiar de vida», escribía la popular concursante en su perfil de Twitter.

Twitter

Parece que su propósito de alejarse de la televisión va en serio pues la exconcursante de «Gran Hermano VIP» se ha negado a conceder ningún tipo de entrevista o declaración a los medios, ni siquiera a Telecinco que le lanzó a la fama. No solo les ha dicho que no, sino que ha arremetido duramente contra «Sálvame» a través de su perfil de Twitter. «Si no hay dinero va Una mentirosa sin pruebas a difamar gratis. Cuando recuperéis audiencia y podáis pagarme lo que valgo, si eso me veis el pelo», ha escrito en referencia al famoso programa del cotilleo español y a su archienemiga Oriana quien se ha recorrido durante los últimos meses los platós de televisión.

Twitter

«Mientras yo esté sana psicológicamente y otros tengan problemitas lo siento. Que las demás sean muy inteligentes pero que se curen sus adicciones», fueron las palabras que le quiso dedicar Oriana el pasado fin de semana en «Sábado Deluxe». En ese momento, algunos de los colaboradores intentaron ponerse en contacto con la ex de Suso Álvarez para que entrara en directo sin éxito. Y no solo eso, sino que la exconcursante se ha querido burlar del programa que le lanzó al éxito publicando en su Instagram una captura de pantalla: