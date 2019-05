Diez trucos para pasar la ITV con éxito Un elevado número de vehículos es rechazado por no superar las condiciones mínimas de seguridad o tener emisiones contamiantes muy elevadas

ABC @abc_motor MADRID Actualizado: 25/05/2019 01:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de cada cinco vehículos fue rechazado por no reunir las condiciones mínimas de seguridad o por emitir a la atmósfera emisiones contaminantes y nocivas superiores a lo permitido por ley, según AECA-ITV. Pasar con éxito la inspección depende principalmente de realizar una revisión en profundidad del vehículo previamente.

Aproximadamente más de 20 millones de vehículos pasan todos los años por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) con el objetivo de verificar que el vehículo en cuestión sigue reuniendo las características y cualidades necesarias para seguir circulando por la carretera.

La revisión se debe realizar a partir de los 4 años desde su matriculación. De 4 a 10 años de antigüedad se debe realizar cada 2 años. Cuando el vehículo tenga más de 10 años, debe pasar la ITV cada año. Si el coche ha sufrido desperfectos notables en un accidente o cuenta con modificaciones que varíen la tarjeta ITV, debe pasar esta revisión aunque no haya cumplido los 4 años.

Una de las principales novedades que entraron en vigor hace un año fue precisamente la posibilidad de escoger ITV en caso de una segunda revisión. Igualmente, se puede adelantar la revisión sin que el plazo establecido para la siguiente ITV varíe siempre que no sea más de un mes antes y se validaron las inspecciones técnicas realizadas en la Unión Europea.

Norauto nos recuerda en qué elementos hay que centrarse y qué hay que tener en cuenta:

1-El vehículo debe llevar toda la documentación en orden y, por supuesto, toda la documentación debe coincidir con el número de bastidor.

2-El vehículo debe estar exteriormente en buenas condiciones. Hay que revisar especialmente la carrocería, espejos retrovisores, limpiaparabrisas, lunas y placas de matrícula.

3-Las puertas, ventanas y otros mecanismos de cierre deben funcionar correctamente.

4-Tanto los asientos como el cinturón de seguridad deben estar en buen estado.

5-Se verifica el estado del alumbrado y señalización: luces de posición, de largo y corto alcance, de freno, intermitentes, antinieblas, marcha atrás… Las luces deben estar bien niveladas y es importante que ninguna esté fundida. Hay que tener en cuenta que 2 de cada 10 defectos graves son por alumbrado y señalización.

6-Se recomienda revisar los sistemas de dirección, la suspensión del vehículo, del motor, el catalizador.

7-Hay que prestar especial atención a los neumáticos, que deben estar en buen estado, con el dibujo correcto. Ejes ruedas, neumáticos y suspensión se encuentran también entre los defectos graves más detectados.

8-Una de las novedades era la lectura de averías electrónicas, es decir, un aparato indica si el coche cuenta con una avería de carácter electrónico y se controla el correcto funcionamiento de sistemas como la inyección electrónica, los airbags, el ABS o ESP. Si previamente nos ha saltado un testigo de avería, es importante acudir a un taller especializado para poder resolverlo.

9-Uno de los principales motivos por los que muchos vehículos no han pasado la ITV es por no cumplir con las emisiones del vehículo. Deben estar dentro de los límites legales y que no se puede manipular sus sistemas anticontaminación.

Desde septiembre de 2018 todas las ITV han incorporado herramientas de lectura del sistema de diagnóstico a bordo (OBD) para la comprobación del sistema de control de emisiones de los vehículos Euro 5, Euro 6 y Euro VI (vehículos ligeros matriculados a partir de 2011 y vehículos pesados matriculados a partir de 2015). Se comprueba que el sistema de control de emisiones que incorporan dichos vehículos no presenta errores ni averías, que no ha sido manipulado ni ha sido desmotado.

10-El buen funcionamiento de los frenos es vital, tanto para pasar la ITV como para la seguridad de todos los ocupantes y también constituye uno de los principales motivos de defectos graves.