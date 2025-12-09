Suscribete a
ABC Premium

Esta es la marca de coches que da más fallos en las ITV alemanas

El informe TÜV 2026 desvela la fiabilidad de los coches usados tras analizar más de nueve millones de inspecciones técnicas en Alemania durante el año 2025

Tesla suspende y el Model Y se corona como el coche con más fallos entre los vehículos jóvenes analizados

El TÜV Report, que evalúa 216 modelos con hasta 15 años de antigüedad
El TÜV Report, que evalúa 216 modelos con hasta 15 años de antigüedad F. P.

Canal Motor

Madrid

El TÜV Report 2026, el informe anual que analiza la fiabilidad de los vehículos usados a partir de más de 9,5 millones de Inspecciones Técnicas Periódicas (ITV) realizadas en Alemania en 2025, ha dictado sentencia.

En un contexto donde uno de cada cinco coches ... analizados no supera la revisión a la primera, una marca en particular se sitúa a la cola de la clasificación: Tesla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app