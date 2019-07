Con el Jeep Wrangler por Ibiza: aventura «off road» recorriendo la Isla Blanca El Wrangler es un auténtico 4X4 que mantiene su chasis de doble viga, ejes rígidos y reductora

Change the Way Ibiza supone una propuesta única de disfrutar de un modo diferente de todo lo que nos ofrece esta isla: sus playas, sus parajes, y su excelente gastronomía mediterránea, combinando ese espíritu de libertad y rebeldía que solo se puede experimentar a bordo del Jeep Wrangler, un auténtico todo terreno con el que no tendremos problemas para adentrarnos en los territorios más inaccesibles.

No te olvides de... Dónde comer: Sa Finca (Santa Eulalia del Río); A Son de Mar (Marina Botafoch) Picar algo: Bar Barlovento (Marina Botafoch) Dormir: Hard Rock Hotel

Para ello, Jeep se ha unido a Europcar y HardRock Hotel de Ibiza para diseñar dos rutas que recorren diversos lugares de la isla, como Ses Salines, la playa de s’Estanyol, Cala LLonga, Santa Eulària, o el Mirador de las puertas del cielo.

Además de disponer del vehículo, los clientes reciben un kit con una mochila que incluye un USB con música seleccionada por Hard Rock Hoteles, un termo, linterna y un mapa para hacer la ruta con libertad y al ritmo que cada uno quiera ponerse durante las vacaciones.

El Wrangler es un auténtico 4X4 que mantiene su chasis de doble viga, ejes rígidos y reductora. Además sus sus ángulos de entrada (44 grados), salida (37 grados), ventral (27,8 grados), con una profundidad de vadeo de 76,2 centímetros nos permiten salir de la carretera sin ningún tipo de complicación. Pero además, esta última generación del modelo ha mejorado su comportaniento en carretera, siendo un vehículo cómodo. Equipa sendos motores de dos litros, de gasolina y diésel de 272 y 200 CV respectivamente, con cambio de marchas de convertidor de par y ocho relaciones.