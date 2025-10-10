Santana regresa al mercado con 25 concesionarios listos para el relanzamiento de la marca

Suscribete a
Garantizará el suministro y mantenimiento tanto de los vehículos clásicos de la marca como de los nuevos modelos

Santana asegura cobertura del 80% del territorio español con sus concesionarios

El icónico Santana todoterreno junto a los de momento «ocultos» nuevos modelos
El icónico Santana todoterreno junto a los de momento «ocultos» nuevos modelos F. P.

J. Bacorelle

El Barco de Ávila

Después de más de una década de inactividad, la icónica marca española Santana Motors ha celebrado un encuentro clave con sus nuevos socios, anunciando que ya dispone de acuerdos con 25 concesionarios en España y preparando su desembarco en Portugal, Italia, Gibraltar y Andorra.

El ... relanzamiento viene liderado por una nueva generación de todoterrenos que mantiene la esencia off-road de la firma de Linares, y gracias agracias a la colaboración con socios internacionales como ZNA y Anhui Coronet Tech Co.

