La firma del acuerdo entre Israel y Hamás está prevista a las 11.00 horas
Yolanda Díaz ampliará a diez días el permiso por fallecimiento y creará otro por cuidados paliativos

Ley de Movilidad Sostenible aprobada: nuevo Plan Renove obligatorio en tres meses

La normativa también exige instalar puntos de carga rápida en gasolineras y analizar la actualización del etiquetado ambiental de la DGT

La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha acogido positivamente la incorporación del Plan Nacional de Renovación

Contempla la la obligación de lanzar un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa que no solo establece un marco para la modernización del transporte, sino que manda al Gobierno a desarrollar e implantar medidas concretas a corto plazo para descarbonizar y actualizar el parque ... automovilístico.

