Renault y Ford se alían para impulsar la electrificación en Europa

Los grupos automovilísticos Renault y Ford han anunciado una alianza estratégica destinada a fortalecer significativamente su competitividad en el mercado europeo de vehículos, teniendo en cuenta la rápida transformación hacia la electrificación.

El acuerdo busca ampliar la oferta de vehículos eléctricos (VE) de Ford ... para los clientes europeos, con dos nuevos vehículos eléctricos de pasajeros basados en la plataforma Ampere de Renault Group.

Ambas compañías han subrayado que esta cooperación permitirá aunar su liderazgo en innovación, diseño, software y prestación de servicios para afrontar los desafíos del sector y servir mejor a los clientes, tanto en el mercado de vehículos particulares como en el de vehículos comerciales.

El elemento central de esta alianza es un acuerdo de colaboración para el desarrollo de dos vehículos eléctricos distintos bajo la marca Ford. Estos nuevos modelos aprovecharán la competitividad y las ventajas que ofrece la plataforma Ampere de Grupo Renault en materia de vehículos eléctricos.

VE Ford hechos en Francia

Los futuros VE de Ford serán producidos por Grupo Renault en el norte de Francia. El primero de estos modelos tiene prevista su llegada a los concesionarios a principios de 2028. A pesar de beneficiarse de la arquitectura compartida para garantizar la eficiencia, el diseño y las prestaciones dinámicas correrán a cargo de Ford, lo que asegurará que los vehículos conserven el ADN auténtico de la marca.

Estos dos modelos representan la primera etapa de una renovada ofensiva de producto de Ford en Europa. Jim Farley, presidente y consejero delegado de Ford, destacó la importancia de este pacto: «Vamos a combinar la escala industrial y las fortalezas de Grupo Renault en el vehículo eléctrico con el diseño icónico y las prestaciones de conducción específicas de Ford para crear vehículos divertidos, de alto rendimiento y que encarnen el espíritu Ford».

Farley calificó la alianza como «un paso importante» que respalda la estrategia de Ford para construir un negocio altamente eficiente y adaptado a los retos futuros en Europa. La alianza es un paso clave en la estrategia de Ford para Europa, que se sustenta en tres pilares fundamentales: fortalecer la exitosa división de vehículos comerciales Ford Pro, expandir la gama de turismos Ford con nuevos vehículos distintivos, y optimizar su sistema industrial para impulsar la escala y la eficiencia de costes.

Según Farley «como empresa estadounidense, vemos a Europa como la vanguardia en la transformación global de nuestra industria. Cómo competimos aquí –cómo innovamos, nos asociamos e invertimos– escribirá el manual para la próxima generación».

En este senticdo avanzó que el próximo capítulo de Ford en Europa verá la introducción de nuevos turismos y vehículos comerciales multi-energía y asequibles, diseñados para apoyar la elección del cliente en su viaje hacia la electrificación, y se espera que estos nuevos vehículos mejoren la gama de productos existente de Ford y lleguen a los concesionarios en 2028.

Además del acuerdo sobre vehículos eléctricos, Grupo Renault y Ford también han firmado una Carta de Intención (LOI) para explorar una cooperación en el ámbito de los vehículos comerciales ligeros (VCL) en Europa. En el marco de esta LOI, los socios estudiarán la posibilidad de desarrollar y fabricar conjuntamente ciertos VCL de ambas marcas, buscando aprovechar plataformas comunes para impulsar la escala industrial.

François Provost, consejero delegado de Grupo Renault, declaró que «Renault se enorgullece de anunciar una nueva cooperación estratégica con Ford, un fabricante de automóviles icónico. Esta asociación muestra la fuerza de nuestro conocimiento y competitividad en Europa. A largo plazo, combinar nuestras fortalezas con Ford nos hará más innovadores y más rápidos en un mercado automotriz Europeo que cambia rápidamente».

Para el directivo de la maca francesa «esta alianza demuestra la solidez de nuestro saber hacer en materia de asociaciones y nuestra competitividad en Europa. A largo plazo, combinar nuestras fuerzas con Ford nos hará más innovadores y ágiles en un mercado automovilístico europeo en rápida transformación».

El acuerdo busca ofrecer la eficiencia y la escala de fabricación necesarias para competir en una región altamente dinámica, combinando la experiencia, la escala industrial y la base de suministro de dos grandes marcas automotrices.