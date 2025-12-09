Suscribete a
Todo listo para el sorteo de dieciseisavos: claves para seguirlo y no perdértelo

Renault y Ford se alían para impulsar la electrificación en Europa

La marca americana fabricará dos nuevos vehículos eléctricos para los clientes europeos, basados en la plataforma Ampere, de Renault Group

Los futuros VE de Ford serán producidos por Grupo Renault en el norte de Francia

François Provost, CEO de Renault Group, y Jim Farley, presidente y CEO de Ford Motor Company, junto a directivos de ambas compañías
P. Fernández

Madrid

Los grupos automovilísticos Renault y Ford han anunciado una alianza estratégica destinada a fortalecer significativamente su competitividad en el mercado europeo de vehículos, teniendo en cuenta la rápida transformación hacia la electrificación.

El acuerdo busca ampliar la oferta de vehículos eléctricos (VE) de Ford ... para los clientes europeos, con dos nuevos vehículos eléctricos de pasajeros basados en la plataforma Ampere de Renault Group.

