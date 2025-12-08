Cuáles son los colores preferidos para comprar coches de segunda mano

Los fabricantes de coches ofrecen una amplia gama de colores para todos los gustos: desde tonos monocromáticos clásicos atemporales hasta colores atrevidos que llaman la atención en la carretera. Sin embargo, los expertos destacan que los compradores de coches de segunda mano tienen prioridades algo ... distintas a la hora de elegir un vehículo usado. Por ejemplo, en España los conductores no suelen elegir coches muy coloridos, sino que prefieren los tonos monocromáticos. De todos los vehículos analizados por carVertical en 2024, el 21,2% eran grises, el 36,4% negros, el 26,3 blancos, el 8,1 azules y el 8,1 rojos.

A lo largo de los años, tanto el gris como el negro han mantenido su posición en el mercado. En 2010, los coches grises representaban el 24,2% del total, aumentando hasta el 29,9% en 2020. El negro bajó del 33,8% en 2010 al 26 en 2020 y, pero desde entonces ha recuperado terreno y se ha convertido en el color más popular en España.

En cuanto a otros colores, la popularidad del color azul ha aumentado del 9,3% en 2010 al 11,5 en 2020. Mientras tanto, los coches rojos han mantenido una presencia relativamente estable de entre el 3% y el 6 cada año, situándose en el 8,1 en 2024.

«La mayoría de los conductores eligen colores discretos para no llamar la atención. Pero también hay una razón práctica: es más fácil vender un coche gris o negro que uno verde o amarillo, porque la demanda de esos tonos es mayor en todo el mundo», explica Matas Buzelis, experto en el mercado automovilístico de carVertical.

El marrón y el amarillo fueron los colores menos populares en España, con una cuota que en algunos años de fabricación no llegaba ni al 1%.

Aunque el mercado automovilístico de cada país europeo tiene sus particularidades, la actitud de los europeos hacia los colores es sorprendentemente similar. El gris, el negro y el blanco dominan en la mayoría de los países analizados, mientras que los colores vivos son mucho menos comunes. Esto se debe a que los tonos neutros se consideran, en general, más prácticos y fáciles de mantener.

Con el tiempo, los coches de colores brillantes pueden perder intensidad por la exposición al sol. Por eso no se recomienda dejar durante largos períodos de tiempo vehículos rojos, amarillos o naranjas bajo la luz directa. Este problema es especialmente visible en el sur de Europa, donde el sol castiga la pintura y muchos coches antiguos muestran colores apagados o desgastados.

No obstante, los colores monocromáticos también requieren cuidados. Los coches negros son especialmente sensibles al polvo, los excrementos de aves, los insectos y los restos de plantas, factores que pueden dejar marcas y reducir notablemente el valor del vehículo.

«Colores como el gris o el blanco disimulan mucho mejor el polvo, los arañazos y los pequeños defectos de la carrocería. Incluso una marca leve en un coche rojo se nota más. Sin embargo, los coches negros requieren lavados con más frecuencia que cualquier otro color, y solo parecen realmente limpios un día después del mismo», comenta Matas Buzelis.

Asimismo, según el experto en mercados de coches de carVertical, los colores oscuros se utilizan con frecuencia en los modelos de gama alta para transmitir una sensación de lujo y exclusividad. Sin embargo, estos coches son menos populares en el sur de Europa debido al calor, el polvo y la suciedad.

Los tonos oscuros también son habituales en vehículos de traslado de aeropuertos, limusinas y lanzaderas de hotel, ya que ayudan a mantener una imagen elegante y satisfacer las expectativas de los clientes más exigentes.

«Cada fabricante de coches se asocia con determinados colores. Históricamente, los coches italianos solían ser rojos, los franceses azules, los británicos verdes y los alemanes plateados. Esa era la época dorada del automovilismo, y parte de esa herencia aún se conserva en algunos modelos actuales», añade Matas Buzelis.