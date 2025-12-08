Cuáles son los colores preferidos para comprar coches de segunda mano

Suscribete a
Colores para el coche
Colores para el coche P.F.

N.S.

Madrid

Los fabricantes de coches ofrecen una amplia gama de colores para todos los gustos: desde tonos monocromáticos clásicos atemporales hasta colores atrevidos que llaman la atención en la carretera. Sin embargo, los expertos destacan que los compradores de coches de segunda mano tienen prioridades algo ... distintas a la hora de elegir un vehículo usado. Por ejemplo, en España los conductores no suelen elegir coches muy coloridos, sino que prefieren los tonos monocromáticos. De todos los vehículos analizados por carVertical en 2024, el 21,2% eran grises, el 36,4% negros, el 26,3 blancos, el 8,1 azules y el 8,1 rojos.

