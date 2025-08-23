Suscribete a
ABC Premium

Sol defiende la contratación de Gloria Estefan para la Hispanidad por 484.000 euros

La cantante cubana actuará en la plaza de Colón el próximo 5 de octubre

Gloria Estefan será la 'reina' del festival de la Hispanidad 2025 en Madrid

Gloria Estefan e Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de 'Hispanidad 2025' en la Real Casa de Correos
Gloria Estefan e Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de 'Hispanidad 2025' en la Real Casa de Correos abc

Ricard López

Hace unas semanas, la Comunidad de Madrid anunció a Gloria Estefan como plato fuerte para las celebraciones que del 3 al 12 de octubre tendrán lugar en Madrid con motivo de la Hispanidad. El pasado miércoles, Más Madrid destapó la polémica con respecto al ... presupuesto (484.000 euros) destinado a este concierto, programado para el día 5 de ese mes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app