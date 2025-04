Lujos que puedes comprar si te toca el Gordo

El próximo 22 de diciembre tendrá lugar el sorteo de la Lotería de Navidad , este año más esperado que nunca, y aunque todavía queden meses para el ansiado momento, lo cierto es que las administraciones más populares como Doña Manolita hace ya días que presentan largas colas. Y no es de extrañar, soñar es gratis, y pensar en lo que podríamos hacer con los 4 millones de euros del premio Gordo es uno de los principales motivos por el que muchos ya tienen su décimo guardado a conciencia (que nunca se sabe lo que puede pasar, ojo).

Aunque a la hora de pensar en los caprichos que podríamos concedernos seguro que las ideas no faltan , te proponemos unas cuantas muy útiles en el caso de que seas el afortunado. Islas privadas, yates, relojes, mansiones… Pero no cualquiera, nos decantamos por apuestas en las que no falta el lujo y la ostentación, ¿con cuál te quedas?

1 Deep Water Cay, un paraíso en Bahamas © Christie's Una isla privada en el paraíso Se trata de uno de los caprichos con los que todo el mundo fantasea si le tocase el Gordo, y lo cierto es que con 4 millones se pueden encontrar verdaderas maravillas. Eso sí, hay que tener en cuenta la distancia y el coste de mantenimient o, porque no es lo mismo adquirir una relativamente cerca de casa que al otro lado del charco. Entre nuestras favoritas destaca Deep Water Cay, en Bahamas, un paraíso tropical que además de contar con más de 3 kilómetros de playas vírgenes de arena blanca, posee embarcadero, pista de aterrizaje y diversos bungalows con todo tipo de lujos. ¿Su precio? 780.000 euros. Toda una ganga.

2 Tecnomar for Lamborghini 63 © Lamborghini Un yate funcional y vanguardista ¿Quién no ha soñado con un yate para surcar los mares sin prescindir del lujo? Sin duda una opción que cambiará tu visión del mar y con la que no tendrás que preocuparte de reservar hoteles cuando viajes. Si tuviésemos que elegir un modelo, teniendo en cuenta que nuestro presupuesto sería aproximadamente de 4 millones de euros, nos decantaríamos por el Tecnomar for Lamborghini 63, una embarcación de edición limitada de la casa italiana de la que solo se realizarán 63 ejemplares -en honor a al año en que se creó la casa, 1963- y cuyo precio ronda los 3 millones (cifra que se incrementará conforme se vayan añadiendo extras). Su diseño vanguardista con pinceladas vintage lo convierten en toda una joya de la navegación que ya ha conquistado a algunas celebrities como Conor McGregor, que ya ha encargado el suyo.

3 Space Perspective estará disponible a partir de 2021 © Space Perspective Una excursión al espacio Aunque los viajes estén bastante restringidos debido a la pandemia, eso no significa que no se pueda planificar una experiencia inolvidable de cara al año que viene. Pero, teniendo en cuenta que en nuestros bolsillos contaremos con una buena cantidad de dinero, ¿por qué no recurrir a algo totalmente nuevo? Entre los millonarios están causando auténtico furor los viajes al espacio, donde destaca Space Perspective: una excursión de 6 horas a la estratosfera a bordo de una cápsula presurizada impulsada por un globo de hidrógeno cuyas dimensiones superarían las de un estadio de fútbol y en la que se disfrutarían de unas vistas inolvidables. Las salidas serán desde Hawái y Alaska y el billete costará unos 120.000 euros, la excusa perfecta para organizar un viaje y disfrutar de esta particular visita.

4 RM 27-04 Tourbillon © Richard Mille Un reloj icónico A la hora de concederse un capricho no hay duda de que los relojes son una de las opciones más demandadas. El abanico de posibilidades no puede ser más amplio, ofreciendo diseños capaces de reflejar el lujo gracias a la atención al detalle y las horas de trabajo que acumula su creación. En los tiempos que corren, donde la funcionalidad cada vez cobra más importancia, los modelos deportivos, ligeros y potentes, ganan protagonismo, y si hay uno con el que nos quedaríamos sería el Richard Mille de Rafa Nadal. Se trata del el RM 27-04 Tourbillon de 1,6 millones de euros. Un modelo de edición limitada del que solo se han fabricado 50 unidades y del que el tenista no se separó en Rolland Garros. A diferencia de los diseños anteriores de la firma, además de pesar solo 28gr, posee una caja fabricada con con TitaCarb, una poliamida reforzada con fibra de carbono que lo rinde todavía más sutil y resistente. Toda una obra maestra.

5 ¿Por qué no elegir un castillo? © Master Holmes Una mansión Probablemente el primer deseo de la gran mayoría sería adquirir un ático con vistas en el centro de la ciudad o una mansión con un gran jardín. Una opción muy acertada teniendo en cuenta la bajada de precios que se está experimentando con la crisis actual. Los 4 millones del premio dan para mucho, incluso para adquirir un castillo si eres un amante del mundo rural. Con un precio de 1,5 millones hemos encontrado esta maravilla en Francia ideal para escaparte de la vida en la metrópoli. Además del edificio principal, posee otras dos propiedades para invitados y de una piscina de 25 metros, eso sin contar la vasta vegetación que lo rodea.

6 Aston Martin Vantage y DBS Superleggera 007 © Aston Martin Un coche emblemático Igual que con los relojes o los yates, su elección se convierte en algo muy personal. Lo más práctico hoy en día sería adquirir un modelo híbrido como podría ser el Lexus LS 2021, el Maserati Ghibli Hybrid o el Mercedes Clase S. Pero si lo que buscamos es una pieza de coleccionista, aprovechando el estreno de la última entrega de James Bond, nos quedamos con el Aston Martin Vantage y DBS Superleggera 007 , la reinterpretación de dos de los coches más icónicos del agente secreto con unos precios de 312.000 y 180.000 euros respectivamente . Estas ediciones especiales estarán limitadas a 25 unidades realizadas bajo encargo donde se ofrecerán altos servicios de personalización para que cada cliente encuentre en el suyo, además de la huella de 007, su sello personal.

7 Forme se convertirá en tu aliado para entrenar © Forme Un gadget con tecnología punta Recibir semejante cantidad de dinero es la excusa perfecta para renovar todos tus aparatos electrónicos, desde el smartphone a los auriculares y, por qué no, añadir un pequeño gimnasio en casa como Forme, el nuevo favorito de las celebrities. Este espejo inteligente actúa como un entrenador personal y ofrece diferentes funciones de entrenamiento. A parte de ser un elemento decorativo más de la casa, cuenta con una pantalla táctil y unos brazos escondidos en la parte trasera que funcionan como sistema de poleas de resistencia. Además, es compatible con diferentes accesorios, como correas para los tobillos, manijas de cuerda y un monitor de frecuencia cardíaca. Así seguro que no te entra la pereza a la hora de ponerte en forma. Y para los que deseen ahorrar parte del premio y deseen un capricho algo más económico sin prescindir del lujo, siempre pueden escaparse a los nuevos hoteles 5 estrellas de la capital, como el Four Seasons o el Mandarin Oriental Ritz, o disfrutar de una jornada de compras en la Milla de Oro sin tener que preocuparse por lo que gastan.