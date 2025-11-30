Un vidente vaticina cuál será el número ganador de el Gordo del sorteo de Lotería de Navidad: «A través de dos sueños»

Ya falta menos para el 22 de diciembre, que es una fecha muy esperada para todos aquellos que confíen en que les toque la lotería. Ese día, como siempre desde hace más de un siglo, el Teatro Real acogerá un nuevo Sorteo Extraordinario ... de Navidad en el que se repartirán hasta 4.000.000 euros por serie en el primer premio.

Estadísticamente es muy improbable que a uno le toque el Gordo pero sí que es cierto que este sorteo tiene muchos premios menores que hacen que pueda ser fácil pellizcar algo del sorteo. Las ventas de números, como siempre, empezaron en verano y allí es donde entra en juego el azar, la superstición y las obsesiones de cada uno.

Y es que elegir el número con el que se jugará al sorteo es la clave. Muchos siempre tiran de las mismas terminaciones o buscan boletos con simbolismos con fechas, por poner algunos ejemplos. Otros van a aspectos más místicos y tiran de superstición y directamente algunos confían en los poderes de videntes que dicen saber las combinaciones ganadores. Es el caso de David, un popular adivino que cuenta sus predicciones, sobre todo de numerología, en su TikTok (@viajealotrolado) y que hace semanas que cuenta cuál será el Gordo de este 2025.

«Un sueño maravilloso»

«Ya tenemos nuestra nueva predicción del año 2025 para la lotería de Navidad del día 22 de diciembre», explicaba él en un vídeo el pasado septiembre, en el que desvelaba que «este año nuestro número es el 50056» y que había un motivo detrás de «un sueño tan maravilloso con esta buena amiga, un vestido de oro, mucha luz..».

David recordaba que el año pasado había considerado que la palabra clave para el sorteo era dana, y a partir de allí salió un número, el 48020, que fue un cuarto premio y que se acercó a un segundo. «Este año la palabra clave es fuego: el fuego es el 50056», asegura el adivino, que además añade que 'apagón' o 'luz', otras palabras especiales de este 2025, «también dan un número 56».

«Sí, amigos. Dirige todo al 56», reitera él en la publicación, que llega ya a las 99.000 visualizaciones y en la que deja claro que este es el número «elegido por azar, por el destino». David insiste en el éxito de 'dana' y se acuerda también que en 2023 visualizó que la palabra era 'amnistía' y dio un primer premio.

Sus predicciones no acaban aquí y es que el vidente da un segundo número con posibilidades. «Esto es una locura este año, el 81407: mi fecha de nacimiento, mi número espiritual y el 07 de ese color rojo», desvela el vidente 'tiktoker', que deja claro que este es su «segundo número» porque con el corazón va «con el 50056».

En otros vídeos posteriores, David asegura que ha visto «señales cada vez más claras, más fuertes y más potentes para el sorteo de Navidad» relacionadas con el 50056 y que también da por hecho que «saldrá algo con el 81407 o con esos números». «A través de sueños y percepciones estamos viendo el número», asegura él, que sabe que el número que él baraja como Gordo está agotado.