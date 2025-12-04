Dónde comprar lotería de Navidad en Madrid si no es en Doña Manolita: las mejores alternativas

Entra el mes de diciembre y con él una de las fechas más esperadas de todo el año. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad el próximo 22 de diciembre. El sueño de todos los que participan en este sorteo es tener el ... número que consiga 'El Gordo' de la Lotería de Navidad.

Este premio reparte una importante suma: 4 millones de euros a la serie, o lo que es lo mismo, 400.000 euros al décimo. Por este motivo, cada persona que juega afina no sólo el número que elije sino también dónde lo compra.

En este último caso, hay una administración por excelencia, Doña Manolita, situada en la calle del Carmen, 22 de Madrid. Año tras año se pueden ver interminables colas ya desde el mes de octubre y horas de espera para hacerse con un décimo conforme se va acercando la fecha del sorteo. El motivo de la fama de esta administración de lotería se debe a que es la que más premios ha entregado en la historia de la Lotería de Navidad con hasta 80 Gordos.

Alternativas a Doña Manolita para comprar un décimo de la Lotería de Navidad

No obstante, esas colas de tres y cuatro horas hasta llegar a la ventanilla del negocio son las que disuaden a muchos participantes del sorteo si quiera de intentarlo. Aunque Doña Manolita puede ser una de las más famosas de España, sino la que más, hay otras alternativas con las que ahorrar colas y aliviar la superstición de haber comprado en una de las administraciones más agraciadas en el sorteo de la Lotería de Navidad.

En Madrid, están La Pajarita o el Doblón de Oro, que a lo largo de su historia han repartido algunos premios grandes. Fuera de la capital, una de las más famosas de España es La Bruixa D'Or en Lleida o la gasolinera La Chasnera, en Granadilla Tenerife y que ha adquirido gran popularidad en los últimos años tras vender el Gordo cuatro veces y repartir algunos de los premios importantes durante nueve años consecutivos.

Volviendo a la península, Lotería Manises en Valencia, que ha entregado el Gordo en cinco ocasiones, el X de la Suerte en O Porriño en Pontevedra, Lotería Valdés en Barcelona con siete Gordos. Lotería Ormaechea en Bilbao o Lotería Sagasta en Sevilla, son otras dos administraciones muy famosas en todo el territorio nacional por sus años de historia.

A pesar de existen numerosas administraciones famosas de Lotería, el número de décimos es tan grande que las posibilidades son múltiples.