Mamdani abandera el auge del poder musulmán en EE.UU.

El alcalde electo de Nueva York revela el creciente peso de una comunidad con cada vez más cargos en la política

En una ciudad marcada por los atentados terroristas del 11S habitan en torno a un millón de fieles del islam

Seguidores de Zohran Mamdani celebran su victoria en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York del pasado martes
Corresponsal en Nueva York

«Durante años, muchos de nosotros vivimos en parte en la sombra, orgullosos de lo que somos, pero sin querer mostrarlo», cuenta Hassan Yousuf, uno de los cientos de miles de musulmanes que vive en Nueva York. Como muchos otros, creció en una ciudad golpeada ... por los ataques islamistas del 11 de septiembre de 2001. «La victoria de Zohran Mamdani camiba eso –afirma–. Por primera vez, me siento verdaderamente representado: culturalmente, espiritualmente y políticamente».

