Trump sale tocado de su primer examen al año de volver a la Casa Blanca

Los republicanos no solo pierden ante radicales como Mamdani en Nueva York, sino ante demócratas moderados en Nueva Jersey y Virginia

Varapalo electoral de costa a costa para Trump en el aniversario de su victoria

Zohran Mamdani, tras su victoria electoral en Nueva York
Zohran Mamdani, tras su victoria electoral en Nueva York
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Este miércoles se cumplía un año de la victoria de Donald Trump en las presidenciales, pero los resultados en las elecciones locales y estatales del martes por la noche le chafaron el aniversario. Los triunfos contundentes de los demócratas en Nueva York, Virginia, Nueva Jersey o California ... van más allá de esos territorios: suponen también una respuesta a los primeros diez meses de su segundo mandato y un empujón de optimismo para los demócratas ante las elecciones legislativas del año que viene. Y muestran las grietas que ha sufrido la coalición formada por Trump el año pasado para regresar a la Casa Blanca.

