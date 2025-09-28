Suscribete a
ABC Premium

El alcalde de Nueva York abandona su campaña de reelección hundido por escándalos

Eric Adams renuncia a cinco semanas de las elecciones municipales, debilitado por un desplome en las encuestas, acusaciones de corrupción y vínculos con Trump

Eric Adams
Eric Adams reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que abandona su campaña de reelección, a apenas cinco semanas de las elecciones municipales, lo que supone un giro inesperado en la carrera por liderar la mayor ciudad de Estados Unidos.

En un mensaje ... de casi nueve minutos difundido en redes sociales, admitió que no veía posibilidades de victoria tras perder acceso a fondos públicos por decisión de la Junta de Finanzas de Campaña y denunció lo que describió como campañas mediáticas en su contra. Aun así, su nombre seguirá apareciendo en la papeleta de noviembre porque el plazo legal para retirarlo ya expiró.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app