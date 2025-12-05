Suscribete a
El 'Pollo' Carvajal revela un sistema digital chavista para manipular elecciones en todo el mundo

El exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela describe en su carta a Trump que la empresa de recuento electrónico de votos Smartmatic es una herramienta para asegurar el control político

Aparato de verificación del votante con huella dactilar empleado en los comicios regionales y legislativos de Venezuela este año
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

En la explosiva carta que ya está en manos de Donald Trump, Hugo el 'Pollo' Carvajal, el antiguo jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, describe el origen y uso de una empresa tecnológica creada en Caracas y dedicada al recuento electrónico de votos ... llamada Smartmatic. Carvajal sostiene que, desde su nacimiento, la compañía funcionó, según él mismo alega, como una herramienta del chavismo para asegurar el control político.

