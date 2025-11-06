Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política tras cuatro décadas en el Congreso

Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política tras cuatro décadas en el Congreso

La demócrata, que fue la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., no se presentará a la reeleción del año que viene

Trump sale tocado de su primer examen al año de volver a la Casa Blanca

Nancy Pelosi, en el Congreso,.
Nancy Pelosi, en el Congreso,. afp

Reuters

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar el poderoso cargo de presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., ha anunciado este jueves que no se presentará a la reelección al Congreso en 2026, poniendo fin a una carrera de cuatro décadas ... como icono demócrata progresista a menudo vilipendiada por la derecha. La congresista de 85 años, elegida por primera vez en 1987, ha hecho su anuncio dos días después de que los votantes de California aprobaran por abrumadora mayoría la «Propuesta 50», una iniciativa estatal de redistribución de distritos destinada a dar cinco escaños de la Cámara a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app