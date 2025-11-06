Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política tras cuatro décadas en el Congreso

Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar el poderoso cargo de presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., ha anunciado este jueves que no se presentará a la reelección al Congreso en 2026, poniendo fin a una carrera de cuatro décadas ... como icono demócrata progresista a menudo vilipendiada por la derecha. La congresista de 85 años, elegida por primera vez en 1987, ha hecho su anuncio dos días después de que los votantes de California aprobaran por abrumadora mayoría la «Propuesta 50», una iniciativa estatal de redistribución de distritos destinada a dar cinco escaños de la Cámara a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

«No me presentaré a la reelección al Congreso. Con el corazón agradecido, espero con ilusión mi último año de servicio», ha asegurado Pelosi en un vídeo publicado en X. El icono demócrata fue elegida por primera vez como presidenta de la Cámara de Representantes entre 2007 y 2011, posteriormente también lo fue entre 2019 y 2023.

La aceptación de la «Propuesta 50» por parte de California fue una respuesta a una medida similar de Texas para aumentar las posibilidades de los republicanos. La estrategia política fue encabezada por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, pero encajaba perfectamente con Pelosi.

Ella ha estado al frente de la lucha por el control de la Cámara de Representantes y, en especial, se ha enfrentado al republicano Donald Trump, quien mantuvo una disputa con ella durante su primer mandato presidencial, entre 2017 y 2020.

La jubilación de Pelosi se produce tras años en los que los demócratas más jóvenes se han mostrado molestos por el hecho de que los mayores se aferren a sus puestos de poder y no hagan lo suficiente para formar a los futuros líderes. Esto quedó más patente que nunca en el verano de 2024, cuando el presidente demócrata Joe Biden, de 81 años, se mostró renqueante en su debate con Trump, semanas antes de abandonar la carrera, en parte debido a la presión de sus compañeros demócratas, entre ellos Pelosi.

Nancy Pelosi sostiene el mazo tras ser elegida por primera vez presidenta de la Cámara en enero de 2007. Reuters

Disputas con Trump

Durante una entrevista en una mesa redonda en 2022, Reuters le preguntó a Pelosi si tenía algún arrepentimiento en su carrera, incluyendo el rencor y las divisiones cada vez más profundas que azotan la Cámara de Representantes.

Ella respondió que le hubiera gustado ganar más elecciones para negar el poder a los republicanos y «asegurarse de que una criatura como Donald Trump nunca llegara a ser presidente de los Estados Unidos». De hecho, Pelosi intentó destituir a Trump del poder en dos ocasiones, con juicios políticos en la Cámara de Representantes a finales de 2019 y principios de 2021, pero los republicanos del Senado lo absolvieron.

La animadversión entre Pelosi y Trump era tan profunda que se extendió al discurso del presidente sobre el estado de la Unión de 2020, cuando este se negó a darle la mano al llegar a la cámara de la Cámara de Representantes.

Ella, a su vez, se levantó al final de su discurso y, con un gesto dramático, rompió por la mitad una copia impresa del mismo, diciendo más tarde que lo había hecho porque cada página contenía una «mentira».

En 2021, los republicanos expresaron su indignación hacia Pelosi cuando rechazó sus recomendaciones de dos acérrimos defensores de Trump para formar parte de una comisión especial que investigaba el papel de Trump en el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos.

«Los republicanos no participaremos en su proceso ficticio y, en su lugar, llevaremos a cabo nuestra propia investigación de los hechos», afirmó el entonces líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Aunque Pelosi aceptaba las luchas partidistas como parte de su trabajo, la creciente ira en la política estadounidense afectó a su familia en 2022, cuando un teórico de la conspiración de extrema derecha irrumpió en su casa de San Francisco y golpeó a su marido.