Coronación del Rey Carlos III y Camila, en directo: saludo desde el balcón de Buckingham, ceremonia, vestidos de invitados y última hora hoy

Carlos III de Inglaterra es coronado oficialmente como Rey del Reino Unido este sábado 6 de mayo en una ceremonia plagada de detalles, invitados y un misticismo que se repite desde hace siglos. El nuevo monarca va a jurar ante la Piedra del Destino en la Abadía de Westminster, en Londres, ante cientos de invitados, como los Reyes Felipe y Letizia.

Sigue en directo la última hora de la coronación de Carlos de Inglaterra como Rey Carlos III y Camila Parker-Bowles y la última hora de la ceremonia, con todos los invitados, los vestidos y la celebración en las calles.

Empieza a llover en Londres. La lluvia, que estaba prevista para las 11 de la mañana, ha comenzado a las nueve y media. En St. James Park la gente se levanta y saca sus paraguas. Pero no se mueven. No tienen intención de moverse. Al menos de momento.

Deb y Zoe (a la izquierda de la foto) son hermanas. Han venido a St. James Park con su amiga Tel. Es la primera vez que vienen al centro de Londres a seguir un evento de la Familia Real. Deb sí que vino a traer flores a Green Park cuando murió Isabel II , pero no se quedó al funeral porque había demasiada gente. Hoy las tres brindan con vino espumoso y toman un tentempié mientras esperan a ver por la pantalla la ceremonia. Han elegido el menos sitio para no mojarse.

El príncipe Harry voló al Reino Unido para la coronación en un vuelo comercial de American Airlines ayer por la mañana, junto a multitud de pasajeros y no en un jet privado como se había especulado durante todo el día de ayer. Como se había mencionado, no ha viajado junto a su esposa, Meghan Markle .

Liz Truss , Boris Johnson , Theresa May , David Cameron , Gordon Brow , Tony Blair y John Mayor , los últimos primeros ministros del Reino Unido ya han llegado a la abadía. Acompañados por sus parejas, los ex primeros ministros ya están presentes en la ceremonia que entronará a Carlos como Rey de Inglaterra.

La ruta, de poco más de dos kilómetros a través The Mall hasta la abadía de Westminster acompañados por unos 1.000 miembros de la armada Real .

Comienza el cortejo que lleva a Carlos III del Palacio hacia la abadía donde se va a celebrar la coronación. El carruaje donde va Carlos III fue diseñado para el año jubileo de su madre, la Reina Isabel II. Aplausos en St. James Park en cuanto los Reyes han salido de Buckingham en la carroza real. Suena el himno británico 'Save the King' en honor.

Miles de personas asisten al cortejo del Rey. El Rey y la Reina son escoltados por la escolta del soberano de la Caballería Doméstica. La ruta los llava lo largo de The Mall, Trafalgar Square, Whitehall y New Palace Yard.

El arzobispo de Canterbury procede a ungirle las manos, el pecho y la cabeza con óleo sagrado dibujándole una cruz. Este aceite no es un óleo cualquiera. Ha sido producido usando las aceitunas del Monte de los Olivos de Jerusalén y consagrado para este acto tan especial.

El arzobispo de Canterbury le dice que lo use para «hacer justicia, detener el crecimiento de la iniquidad, proteger la santa Iglesia de Dios y todas las personas de buena voluntad».

El arzobispo tuvo un pequeño problema para conseguir encajar la corona en la cabeza de Carlos. No es la primera vez. A un par de reyes en el pasado se les puso la corona al revés por error.

Al grito de «God Save the King», Carlos III ha sido coronado Rey de Inglaterra.

La esposa de Carlos III asume el título de Reina Consorte según las instrucciones de la propia Isabel II, algo que no hizo el padre del actual soberano. Estos son los motivos.

Las tropas se concentran ahora en el jardín del Palacio de Buckingham, donde saludarán al Rey, que ya ha llegado al palacio. Suena el himno 'God Save the King'. El Rey ha salido a la terraza oeste del Palacio de Buckingham para recibir el saludo de las tropas.

El esperado "flypast", el increíble espectáculo aéreo para homenajear al monarca recién coronado y que iba a contar con la presencia de más de 60 aviones de la Royal Navy, el ejército británico y la Royal Air Force, ha tenido que ser adaptado al tiempo nublado y lluvioso de este sábado en Londres. Las autoridades explicaron que los aviones ya no sobrevolarán el cielo de Londres, y el show, que iba a durar seis minutos, ahora será de dos minutos y medio. En él participarán sólo 16 helicópteros y los Red Arrows, el equipo acrobático, que promete dar un espectáculo único pese a las circunstancias.

Harry, que ya no forma parte de la familia real, no ha aparecido en el balcón del Palacio de Buckingham. En 2021 renunció a oficialmente a la familia real británica junto con su esposa Meghan Markel. Sim embargo, sí que ha estado presente en la coronación de su padre Carlos III, pero relegado en la tercera fila durante la ceremonia.

El hijo menor de Carlos III asistió a la ceremonia de coronación de su padre, pero no ha estado presente en el saludo de la Familia Real en el balcón de Buckingham

La mujer de Guillermo , el heredero al trono, no se ha olvidado de la añorada Lady Di , y ha querido rendirle un pequeño homenaje con un llamativo detalle en su 'look'.

Entre todos los gestos que ha habido, uno de ellos ha dejado claro que a Harry, hijo menor del Rey Carlos III, no le van a dejar ser protagonista ni siquiera menor. Prueba de ello es lo ocurrido en la retransmisión con la pluma que llevaba su tía en el sombrero del uniforme militar.

Entre la ingente cantidad de público que ha acudido al centro de Londres para ver en directo la coronación de Carlos III, muchos han decidido llevar 'outfits' de todo tipo. Incluida esta particular reina de corazones, que posa para Ivannia Salazar, la corresponsal de ABC en la capital británica.