Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 5 de diciembre
El Tiempo
La Aemet avisa de un cambio drástico del tiempo durante el puente

Vuelca en Getafe un tráiler cargado con 20 toneladas de cerveza y se investiga su implicación con un accidente mortal posterior

Dos horas después y con la carretera aún cortada, un turismo ha chocado con otro camión casi en el mismo punto, provocando la muerte del conductor

Muere un motorista tras chocar contra un árbol junto al cementerio de la Almudena

Entre 15 y 20 toneladas han quedado esparcidas por la carretera.
Entre 15 y 20 toneladas han quedado esparcidas por la carretera. 112 Comunidad de Madrid
Lorena Gamarra

Lorena Gamarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un camión tráiler ha volcado en la madrugada de este miércoles en la M-50 a la altura de Getafe volcando entre 15 y 20 toneladas de cerveza por la autovía. Los hechos se han producido a las 00.30 horas cuando, por causas ... que investiga la Guardia Civil, el conductor se ha salido de la vía quedando semivolcado y esparciendo toda la carga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app