Vuelca en Getafe un tráiler cargado con 20 toneladas de cerveza y se investiga su implicación con un accidente mortal posterior

Un camión tráiler ha volcado en la madrugada de este miércoles en la M-50 a la altura de Getafe volcando entre 15 y 20 toneladas de cerveza por la autovía. Los hechos se han producido a las 00.30 horas cuando, por causas ... que investiga la Guardia Civil, el conductor se ha salido de la vía quedando semivolcado y esparciendo toda la carga.

Según ha informado Emergencias, ha tenido que ser trasladado al hospital de Getafe por dolor en un hombro. El accidente ha provocado el corte de ese tramo de la M-50 durante varias horas porque tanto el camión como la carga que llevaba ocupaban la práctica totalidad de la calzada.

Accidente de tráfico en la #M50 km. 51 anillo exterior. #Getafe. Un camión tráiler queda semivolcado con la carga esparcida por la carretera.



El conductor del camión ha sido trasladado leve por #SUMMA112. #BomberosCM aseguran el vehículo. @guardiacivil investiga. pic.twitter.com/W1txUHwtnP — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 5, 2025

De hecho, antes del corte de la vía un turismo ha sufrido otro accidente al chocar contra la caja del camión. Los bomberos han tenido que sacar el vehículo, que había quedado atrapado pero su conductor ha resultado ileso.

Una grúa de gran tonelaje ha podido transportar los vehículos accidentados, aunque la limpieza de la calzada ha durado varias horas ya que la carga volcada era de aproximadamente entre 15 y 20 toneladas de cerveza almacenadas en latas que han sido recogidas antes de poder reabrir.

Accidente mortal a solo dos kilómetros

Apenas dos horas más tarde, sobre las 2.45h, se ha producido otro accidente en la misma vía y a solo 2 kilómetros, en el PK53, ya en el término municipal de Fuenlabrada, en el que ha resultado fallecida una persona. Se investiga su relación con el accidente anterior ya que la carretera seguía aún cortada y los vehículos, con varios camiones en la zona, han tenido que ser desviados.

El accidente se ha producido por alcance, cuando un camión ha frenado bruscamente y el turismo que circulaba detrás ha impactado con él. El conductor, de 49 años, ha quedado atrapado en el vehículo y solo ha podido certificarse su muerte.