Pasta de guisantes a la carbonara más ibérica
El resultado es un plato cremoso, ligero y moderno, ideal para quienes disfrutan de la cocina fusión sin complicaciones
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
La clásica carbonara italiana se viste de verde para sorprender con una pasta de guisantes llena de proteína vegetal y un toque vibrante. A partir de aquí, le damos un giro ibérico con ingredientes que aportan intensidad y carácter, haciendo de cada bocado una ... mezcla irresistible de tradición y creatividad. El resultado es un plato cremoso, ligero y moderno, ideal para quienes disfrutan de la cocina fusión sin complicaciones. Una nueva forma de entender la pasta… y de disfrutarla sin remordimientos.
Consejo para esta receta
Calienta una sartén con un chorrito de AOVE, añade la pasta y ve incorporando el huevo poco a poco, removiendo a fuego medio-bajo hasta que cuaje ligeramente.
Ingredientes
- Pasta de guisantes 400 gr
- huevos L 4
- Sal y pimienta al gusto
- Queso parmesano rallado 300 gr
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- Jamón serrano en tiras (para emplatar) al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Pon agua con sal a hervir y cuando rompa, vierte la pasta de guisantes para cocer durante 6 minutos.
-
2
Escurre y corta la cocción con agua fría.
-
3
Bate los huevos con sal y pimienta en un bol.
-
4
Calienta una sartén con un chorrito de AOVE, añade la pasta y ve incorporando el huevo poco a poco, removiendo a fuego medio-bajo hasta que cuaje ligeramente.
-
5
Apaga el fuego y aprovechando el calor residual ralla el queso parmesano por encima.
-
6
Mezcla suavemente para que el queso termine de fundirse y el huevo de cuajar.
-
7
Emplata y decora con tiras de jamón serrano para realzar el sabor salado y umami.
-
8
Sirve enseguida para mantener la textura cremosa y el contraste del jamón.
