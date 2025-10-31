Pasta de guisantes a la carbonara más ibérica

La clásica carbonara italiana se viste de verde para sorprender con una pasta de guisantes llena de proteína vegetal y un toque vibrante. A partir de aquí, le damos un giro ibérico con ingredientes que aportan intensidad y carácter, haciendo de cada bocado una ... mezcla irresistible de tradición y creatividad. El resultado es un plato cremoso, ligero y moderno, ideal para quienes disfrutan de la cocina fusión sin complicaciones. Una nueva forma de entender la pasta… y de disfrutarla sin remordimientos.

Consejo para esta receta

Calienta una sartén con un chorrito de AOVE, añade la pasta y ve incorporando el huevo poco a poco, removiendo a fuego medio-bajo hasta que cuaje ligeramente.

Ingredientes Pasta de guisantes 400 gr

400 gr huevos L 4

4 Sal y pimienta al gusto

al gusto Queso parmesano rallado 300 gr

300 gr Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Jamón serrano en tiras (para emplatar) al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Pon agua con sal a hervir y cuando rompa, vierte la pasta de guisantes para cocer durante 6 minutos. 2 Escurre y corta la cocción con agua fría. 3 Bate los huevos con sal y pimienta en un bol. 4 Calienta una sartén con un chorrito de AOVE, añade la pasta y ve incorporando el huevo poco a poco, removiendo a fuego medio-bajo hasta que cuaje ligeramente. 5 Apaga el fuego y aprovechando el calor residual ralla el queso parmesano por encima. 6 Mezcla suavemente para que el queso termine de fundirse y el huevo de cuajar. 7 Emplata y decora con tiras de jamón serrano para realzar el sabor salado y umami. 8 Sirve enseguida para mantener la textura cremosa y el contraste del jamón.

