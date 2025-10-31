Suscribete a
ABC Premium

recetas brillantes

Pasta de guisantes a la carbonara más ibérica

El resultado es un plato cremoso, ligero y moderno, ideal para quienes disfrutan de la cocina fusión sin complicaciones

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 3 al 9 de noviembre)

Pasta de guisantes a la carbonara más ibérica
Pasta de guisantes a la carbonara más ibérica gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La clásica carbonara italiana se viste de verde para sorprender con una pasta de guisantes llena de proteína vegetal y un toque vibrante. A partir de aquí, le damos un giro ibérico con ingredientes que aportan intensidad y carácter, haciendo de cada bocado una ... mezcla irresistible de tradición y creatividad. El resultado es un plato cremoso, ligero y moderno, ideal para quienes disfrutan de la cocina fusión sin complicaciones. Una nueva forma de entender la pasta… y de disfrutarla sin remordimientos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app