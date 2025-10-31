Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semana del 3 al 9 de noviembre)

Comienza noviembre con una propuesta gastronómica tan saludable como deliciosa. Nuestra nutricionista ha diseñado un menú semanal que combina equilibrio nutricional, productos de temporada y creatividad en cada plato. Una invitación a disfrutar del sabor sin renunciar al bienestar.

Cada plato ofrece una experiencia ... culinaria distinta: proteínas magras, vegetales llenos de color y granos integrales se unen en preparaciones que despiertan el apetito y celebran la buena alimentación.

Comenzamos la semana con un plato lleno de contrastes y texturas. El salmón, fuente de omega 3, se cubre de una crujiente costra de pistachos que aportan energía y sabor. Acompañado de un cremoso puré de boniato, esta receta combina dulzura natural y grasas saludables para un almuerzo equilibrado y reconfortante.

Una alternativa vegetal que sorprende por su sabor intenso es la apuesta de Belén Candau para el martes. Las albóndigas de soja texturizada se bañan en una salsa aterciopelada de boniato y champiñones, logrando un plato reconfortante, lleno de fibra e ideal para cuidar la dieta sin renunciar al placer.

La mitad de la semana se celebra con un guiño a la tradición italiana y el sabor local. Esta pasta, elaborada con harina de guisantes, ofrece una versión ligera y rica en proteína vegetal de la clásica carbonara. El toque ibérico la convierte en una combinación irresistible que equilibra lo saludable con lo gourmet.

Para el jueves, nuestra nutricionista Belén Candau trae un plato lleno de color y energía. Las chuletas de pavo, bajas en grasas y ricas en proteínas, se acompañan con un salteado de cous cous y verduras de temporada. Un equilibrio perfecto entre ligereza y saciedad, ideal para quienes buscan una comida completa y sabrosa.

El inicio del fin de semana se tiñe de tonos otoñales con esta ensalada tibia. La calabaza asada y la pera aportan dulzura natural, mientras que las nueces y el queso feta suman textura y carácter. Se trata de una opción fresca, ligera y repleta de antioxidantes para cerrar la semana con armonía.

El sábado es sinónimo de relax, y Belén Candau refleja esta idea a la perfección con esta receta. La tortilla tradicional se transforma con un relleno jugoso y nutritivo, acompañado de tomate fresco, rúcula y jamón sobre pan integral. Un capricho equilibrado que une sencillez y sabor mediterráneo.

La semana culmina con un plato aromático y ligero: colirroz al azafrán. La combinación de la coliflor rallada y cereal aporta textura, fibra y un color dorado que invita a disfrutar sin excesos. Una forma deliciosa de cerrar la semana cuidando el cuerpo y el paladar.