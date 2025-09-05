Albondigas de choco y vasitos de arroz Brillante con guisantes

Dificultad Fácil

30 - 60 min

Almuerzo

Las albóndigas de choco con vasitos de arroz Brillante y guisantes son una forma diferente y sabrosa de disfrutar de los sabores del mar en un plato casero y reconfortante. La suavidad del choco, transformado en jugosas albóndigas, se combina con la textura ligera del arroz Brillante en vasitos, siempre en su punto y listo en solo un minuto, acompañado del dulzor fresco de los guisantes.

El resultado es una receta equilibrada y muy completa, que mezcla tradición marinera con la comodidad de la cocina rápida, perfecta para sorprender en cualquier comida sin complicaciones.

Consejo para esta receta

Con la ayuda de una cuchara, forma las albóndigas mientras pones en el fuego una sartén con un poco de AOVE. Marca las bolas a fuego alto y aparta.

Ingredientes Chocos limpios y troceados 500 gr

500 gr Vasitos de arroz integral Brillante 240 gr

240 gr diente de Ajo grande 1/2

1/2 huevo 1

1 cucharadas de Perejil picado 2

2 cebolla 1

1 pizca de Azafrán al gusto

al gusto cucharadita de Sal 1

1 Fumet de gambón 500 ml

500 ml Guisantes congelados 400 gr

400 gr cdas de AOVE 2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Limpia y trocea los chocos o cómpralos directamente preparados. Incorpóralos en el vaso para triturar junto con el arroz integral, la picada de ajo y perejil, el huevo y la sal. 2 Tritura todo durante 2 minutos a velocidad media o hasta tener una masa densa y uniforme. 3 Con la ayuda de una cuchara, forma las albóndigas mientras pones en el fuego una sartén con un poco de AOVE. Marca las bolas a fuego alto y aparta. 4 En la misma sartén, sofríe cebolla picada hasta que dore. Añade unas hebras de azafrán y el fumet de gambón. Deja cocinar para que se integren los sabores. 5 Aparta y tritura esta mezcla hasta obtener una salsa ligera. 6 Mientras, en la misma sartén, saltea unos guisantes, añade la salsa y vuelve a incorporar las albóndigas. 7 Tapa y deja cocinar 5 minutos hasta que se cocine el choco. Destapa y deja cocinar 3 minutos más para que se concentre el sabor. 8 Sirve caliente y disfruta de estas albóndigas marineras con un toque muy especial.

