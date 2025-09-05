Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semana del 8 al 14 de septiembre)

Aunque a muchos nos gustaría seguir debajo de una sombrilla contemplando el mar, de viaje o simplemente desconectando, el verano y las vacaciones han llegado a su fin, y la vuelta a la rutina es una realidad.

Para evitar que el choque sea muy grande y facilitarte el regreso a la vida cotidiana, volvemos con el menú semanal de nuestra nutricionista Belén Candau. Como siempre, te proponemos recetas saludables con ingredientes variados para que el inicio del curso sea un poco menos duro.

Lunes – Salpicón de lentejas

Comenzamos la semana con una receta sencilla y fácil de preparar para evitar pasar demasiado tiempo en la cocina. Se trata de un salpicón de lentejas con pepino, cebolleta, aceitunas verdes y almendras con un aliño de comino y yogur.

Martes – Rosada con puré de patatas y apio

Después de los excesos que (todos) cometemos en verano, septiembre es un momento perfecto para volver de nuevo a un estilo de vida más saludable. Por eso te proponemos esta receta, sana y deliciosa: rosada con puré de patatas y apio.

Miércoles – Chuletón de ternera

Como en cualquier menú que se precie la variedad es primordial, te traemos para el miércoles un plato cargado de proteínas. Se trata de un chuletón de ternera que podemos aderezar con una crema de pepino y yogur.

Jueves – Patatas aliñadas

Aunque ya nos hemos despedido de las vacaciones de verano, el calor todavía no ha dado tregua del todo, y siguen apeteciendo platos frescos y ligeros. En este caso, la propuesta para el jueves pasa por cocinar unas patatas aliñadas con atún, cebolletas y habichuelas.

Viernes – Aliño de garbanzos

Continuamos con las recetas frescas y platos ligeros. Para finalizar la semana de trabajo, nuestra nutricionista Belén Candau propone un plato lleno de energía: un aliño de garbanzos con langostinos y verduras.

Sábado – Wraps de lechuga

¿Quién dice que sólo se puede comer rico y divertido fuera de casa? Los fines de semana son para descansar y experimentar, por eso te proponemos que te entretengas en la cocina preparando unos wraps de lechuga con huevo, vasito de quinoa Brillante, pepino, aceitunas negras, nueces y tahini.

Domingo – Albóndigas de choco

Finalizamos la semana con una comida revitalizante que hará menos dura la vuelta a la rueda de la rutina. Se trata de unas albóndigas de choco y vasitos de arroz Brillante con guisantes.

SOBRE EL AUTOR Belén Candau Dietista-Nutricionista Col. AND-00962 con formación profesional en Cocina. Fundadora de Arte de Comer Sano, un espacio donde une sus profesiones y las transmite a través de talleres, charlas y consulta privada. Cofundadora de INTRA, Centro de Nutrición y Psicología, donde además de pasar consulta, imparte talleres enfocados a mejorar nuestra relación con la comida y nuestro cuerpo. Lleva años generando contenido en redes con el objetivo de aportar recursos que faciliten los cambios de hábitos. IG: @artedecomersano // https://www.instagram.com/artedecomersano

