Weston, hijo de Nicolas Cage, se casa de nuevo en la cuarta ceremonia de su historial sentimental

Con tres divorcios a sus espaldas y en pleno conflicto familiar tras ser denunciado por su madre por presunta agresión, Weston Cage, el hijo mayor de Nicolas Cage dio en los últimos días un importante paso en su vida sentimental. Tras anunciar en marzo su compromiso con su pareja Jenifer Alexa Carter, de quien se enamoró a finales del año pasado, el músico de 34 años y la actriz compartieron en sus redes sociales que se han dado el «sí, quiero» en la que es la cuarta boda para Weston. Tal y como muestran las fotografías compartidas por el matrimonio, en Beverly Hills tuvo lugar la ceremonia judía en la que sellaron su amor con el actor presente el 25 de abril.

Sus seguidores de Instagram no pudieron evitar celebrar que entre los invitados a la boda se encontraba Nicolas Cage aunque se desconoce si su madre Christina Fulton estuvo presente. Después de haber denunciado a su hijo por un delito de agresión por el que fue detenido en julio y otro más reciente en febrero, con motivo del anuncio de su compromiso Fulton se pronunciaba a través de 'TMZ' para expresarle sus mejores deseos. «Espero que primero se tenga en cuenta la salud mental de Weston. Al fin y al cabo es mi hijo, le deseo lo mejor, pero el dolor y el sufrimiento que experimenté como madre nunca desaparecerán», dijo dejando claro cuál era su postura ante la boda de su hijo.

Fue con un selfie publicado en Instagram en noviembre de 2024 como Weston hizo pública su relación con Jenifer, su «llama gemela». «Jenifer es mi primer, mi único y mi último amor. Lo que estoy viviendo con Jenifer es un fenómeno divino. Nuestro amor es especial, extraordinario. Estamos impacientes por cambiar el mundo», escribía Cage sobre su relación que iba «más allá de toda comprensión humana». Entonces, cuatro meses pasaron desde que oficializase su divorcio de su tercera pareja. En 2011, dio el «sí, quiero» a la música Nikki Williams, dos años después a la madre de dos de sus hijos Danielle Cage y en 2020 a Hila Cage Coppola, madre de sus gemelas. De esta última se separaba cuatro años después perdiendo la custodia de sus hijas.

En febrero, Christina Fulton presentó en la Corte Suprema de Los Ángeles una demanda contra Weston y Nicolas Cage al asegurar que su hijo le había supuestamente agredido y que su padre era el culpable de esos actos al no querer frenarle. Según relató, ambos le habían causado un «daño catastrófico a nivel físico, emocional y económico» debido al «ataque no provocado de Weston». Tal y como también aseguró, Nicolas es consciente del «largo historial de enfermedad mental y psicológica» de su hijo, no toma medidas ante sus comportamientos violentos e incluso le apoyaría económicamente.

En otras demandas anteriores de Christina Fulton que afectaban a su hijo, en 2009 fue contra su padre al exigirle que le devolviera 13 millones de dólares que podría deberle como rescató la prensa internacional en el contexto de otra demanda contra la tercera exmujer de su hijo. Según Christina, acusaba a Hila de malversar 100.000 dólares y solicitar a los tribunales una «orden de alejamiento fraudulenta» con la que planeaba impedirle ver a sus nietas.