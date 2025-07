La visita de Eva González al hospital tras la detención de Cayetano Rivera: «No me encuentro bien»

Cayetano Rivera (48 años) fue detenido en la madrugada del pasado lunes por resistencia y desobediencia a la autoridad. Al parecer, el torero se encontraba en una famosa hamburguesería de la calle Atocha, en Madrid, cuando se enfrentó a los trabajadores del local, ante lo cual las empleadas llamaron a la Policía. A tenor del atestado policial, el torero mostró una actitud «desafiante, soberbia y poco colaboradora». Pasó la noche en comisaría y salió en libertad con cargos tras prestar declaración. Una situación que ha desencadenado un auténtico revuelo mediático.

Tras esta polémica, la prensa comenzó a recopilar las primeras reacciones por parte del entorno más cercano del torero. «¿Que mi hermano ha sido detenido? No me lo puedo creer. Me has dejado en 'shock', voy a informarme», se sorprendía Francisco Rivera al ser contactado por teléfono por el periodista Álex Álvarez, colaborador de 'TardeAR'. Por su parte, su primo José Antonio Canales Rivera reconocía que le sorprendía la noticia ya que Cayetano «es un tío muy centrado y muy templado». «Es muy difícil llevarlo a los límites de ponerse en contra de las fuerzas del orden. Él siempre ha mantenido una postura correcta y educada», opinaba. Quien prefirió mantenerse alejada de la polémica fue su exmujer, Eva González. La presentadora declaró: «Yo es que no tengo ninguna opinión, yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora».

Dos días más tarde, Eva González ha utilizado su perfil de Instagram para contar un pequeño bache de salud que está atravesando y que le ha llevado a visitar el hospital. «Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo. El volumen de estrés y de trabajo creo que no ayuda mucho», ha comenzado diciendo junto a una imagen suya en el centro médico. «Me ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitamina b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible», ha ironizado con humor.

Un mensaje que llega cuando su exmarido y padre de su único hijo se encuentra en el foco de la polémica tras una detención por desobediencia a la autoridad.