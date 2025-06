La villa de la Isla de las Tentaciones no está a la venta

«Me he quedado en 'shock' porque justo estamos rodando la próxima temporada de 'La Isla de las Tentaciones' ahora mismo y he tenido que llamar a la agencia para asegurarme de que no nos quedábamos sin casa», explica entre risas Juanra Gonzalo, Director General de Cuarzo TV, productora responsable del 'reality' en España. Villa Playa, escenario de las infidelidades más populares de este país, es propiedad de un jugador de béisbol dominicano que juega en la liga americana. «Me han confirmado esta mañana que el dueño no quiere venderla, aunque tiene muchas ofertas siempre», explica en conversación con ABC.

Hace unos días el portal inmobiliario de lujo Luxury Estate empezó a promocionar la venta de la casa de 'La Isla de las Tentaciones' por seis millones de euros y distribuyó una nota de prensa con material gráfico de la propiedad a los medios de comunicación con el fin de conseguir atraer la venta.

Muchos medios se han hecho eco de esta atractiva oportunidad. En el anuncio aseguraban que se trata de la lujosa villa del exitoso programa que emite Telecinco: «Después de cautivar a millones de televidentes con sus impactantes escenas este escenario de relaciones, tentaciones y giros inesperados está disponible para quien busque un refugio privado, una inversión única o, simplemente, vivir la experiencia de un lugar que ha marcado un antes y un después en el mundo del entretenimiento», explicaban en la nota. E incluso iban más allá asegurando que hasta Montoya, el concursante estrella de la última edición volvería allí.

Puestos en contacto con el gabinete de prensa del portal inmobiliario se muestran extrañados cuando les aseguramos que ha habido una confusión y no se trata de la televisiva villa sino una propiedad vecina. «Nosotros la información que teníamos es que sí era, de todas formas, vamos a consultarlo con el cliente». Más tarde piden disculpas por el error y aclaran vía mail que «lamentablemente no es la misma casa que la usada en el programa. Es una villa idéntica en todos los aspectos, estilo, arquitectura, ubicación… pero no la misma».

«En cuanto vi las fotos sabía que no era la nuestra ya que, aunque está también a primera línea y tiene la misma construcción, es mucho más grande que la del programa, que ya no tiene el techo original sino uno de teja», explica Juanra Gonzalo. La que está a la venta en el portal inmobiliario es Villa Luz, una propiedad idéntica, pero con más metros cuadrados construidos y más terreno de parcela, que la productora desestimó cuando fue a localizar por cuestiones técnicas del rodaje.

Villa Playa (la del programa) y Villa Luz (la que está a la venta) están situadas en un enclave privilegiado a primera línea de playa en el complejo residencial Los Nómadas en la zona de Las Terrenas, en la península de Samaná en República Dominicana. «Son un tesoro porque en primera línea de playa solo hay unas ocho y son únicas, por detrás y en la zona de montaña hay muchas más pero no son lo mismo», asegura Juanra Gonzalo.

Descubrió este paraíso porque la versión francesa del programa se estaba rodando allí. «Fuimos a localizar y no nos gustó nada. Pedimos que nos llevaran a ver las casas más lujosas de la zona y encontramos Villa Playa, que se ajustaba a nuestras necesidades y Playa Cosón es una de las más bonitas del mundo», confiesa.

La mayoría de los propietarios de la zona son millonarios suizos y franceses con casas por todo el mundo, por lo que suelen alquilarlas la mayor parte del año cuando no están. Por días o por semanas, en el caso de la productora de 'La Isla de las Tentaciones' la ocupan seis semanas desde 2019 para poder rodar cada temporada de su exitoso 'reality'.

La temporada alta allí va desde principios de diciembre a finales de marzo, cuando se producen los avistamientos de las ballenas jorobadas y el alquiler por día ronda los 2.200 euros. La temporada 9 de 'La Isla de las Tentaciones' ya está en marcha y promete según la productora ser mejor aún que la anterior. Por supuesto, en la misma villa, que de momento va a seguir siendo escenario de las infidelidades más polémicas de nuestro país porque no está a la venta.