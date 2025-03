«Los chicos maduran y las tonterías de los 15 años no las repiten, salvo los de 'La isla de las tentaciones» El juez de Menores de Toledo, José Ramón Bernácer, asegura que «la mayoría de veces el menor problema que tienen los adolescentes es haber cometido un delito»

Quien no conociera a José Ramón Bernácer y este sábado por la tarde se pasara por el campus de la UCLM en la Fábrica de Armas de Toledo pensaría que ese señor puede ser muchas cosas, pero nunca un juez. Despojado de la toga, Bernácer maneja un lenguaje sencillo, se mueve como pez en el agua con un micrófono delante y, sobre todo, domina la ironía como nadie. Vamos, que tiene más calle que muchos de los chavales a los que ha mandado a un centro de internamiento.

Es el juez de Menores de Toledo, lleva 19 años encomendado a «una vocación» y, si tiene cuerda para rato, es porque le «gusta» lo que hace. En España hay 81 jueces de Menores, «nos conocemos todos» y «somos útiles». Ayer lo reclamaron para que hablara en el I Congreso de Educación Ciudad de Toledo, en una mesa redonda para debatir sobre «prevención del ciberacoso y promoción de relaciones saludables en línea». Escoltado por el educador Jesús Torres y el policía local Pablo García Merino, que también dieron su particular visión del asunto, Bernácer se comió el escenario, haciendo las delicias de los presentes.

«La justicia de Menores no es lo que se imaginan», empezó. Explicó que se ocupa de los adolescentes de entre 14 y 17 años y que «depende de la situación» del menor se impone una pena u otra. «Eso es lo justo, no lo injusto», considera. A lo largo de su trayectoria, el juez ha visto «la evolución de la delincuencia juvenil entre las chicas», que al principio era residual y ya no. «La mujer se ha ido incorporando a todos los ámbitos», añadió con guasa.

Por otro lado, aseguró que al juzgado llegan «pocos asuntos de acoso escolar en relación a todos los que hay» y, en cambio, «cada vez son más los casos de amenazas o agresiones a profesores». «No puede ser que la primera bronca a un chaval de 16 años se la eche un juez», sentenció.

Bernácer se habrá visto las caras con «unos 2.000» adolescentes en casi dos décadas de servicio y «la mayoría de veces el menor problema que tienen es el haber cometido un delito. Aparentemente, son como todos y sus familias igual, pero en realidad son un desastre».

Asimismo, ofreció el dato de que más del 80% de los menores que pasan por un centro de internamiento no vuelven a delinquir. «Los chicos maduran y las tonterías que hacen con 15 años no las vuelven a repetir, salvo los de 'La isla de las tentaciones'», expuso entre las carcajadas del público.

Para cerrar, el juez volvió a ponerse serio y alertó de que «muchos de los jóvenes que delinquen tienen un problema de salud mental y su sitio no es un centro». Amén.