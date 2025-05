La vida personal de Salva Reina: su apodo, sus negocios y su novia Kira Miró

Salvador Reina (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) -más conocido como Salva Reina- se convirtió en uno de los protagonistas de la última edición de los Premios Goya. El actor y humorista dio un emotivo discurso tras hacerse con el galardón a mejor actor de reparto por su papel en 'El 47'.

Además de hacer un alegato a favor de la inmigración, dirigió unas emotivas palabras a su pareja, la también actriz Kira Miró. «Te amo. Gracias a la vida por aquella puñetera ola, por tu mirada, por tu mano siempre, por estar siempre con tanto, por elegirme, ojalá despertar todas las mañanas contigo. Te quiero muchísimo, mi amor», le dedicó, muy emocionado.

El Goya supuso un importante reconocimiento a más de 20 años de carrera en cine, teatro y televisión. Entre sus proyectos más conocidos se encuentra 'Allí abajo', 'Villaviciosa de al lado', 'Malaka' o 'Muertos S.L.'.

El próximo viernes, 16 de mayo, Salva Reina estrena una nueva serie en Netflix. Se trata de 'El legado', un thriller dramático creado por Carlos Montero, Pablo Alén y Breixo Corral y protagonizado por José Coronado. Ambos visitan esta noche, precisamente, 'El Hormiguero' para presentar el proyecto.

Salva Reina se ha ganado el favor del público no solo por su talento como actor y humorista, sino también por su gran carisma, su naturalidad y su cercanía. Conocemos más sobre la vida personal del intérprete.

Su apodo de Chuky

Salva Reina nació en Las Palmas de Gran Canaria, aunque tiene alma andaluza. «Soy de Canarias, pero considero a Málaga mi tierra, yo soy del Perchel y mi familia de Pizarra», contó en una entrevista en ABC. El actor procede de una familia de cascareros que hacían pólvora secando las cáscaras de naranjas y tuvieron que mudarse a la isla para trabajar. Sin embargo, apenas dos años después de su nacimiento volvieron a la ciudad andaluza.

El malagueño comenzó estudiando Química, pero tan solo unos días le bastaron para darse cuenta de que no era lo suyo y optar después por Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, trabajando durante un año como profesor. Sin embargo, Salva terminó descubriendo su pasión por la interpretación y el humor.

Precisamente de sus inicios en el teatro de calle procede su apodo de 'Chuky'. Se trata del nombre artístico que Salva eligió durante sus primeros años como actor y humorista. «De pequeño sí me intentaron poner ese mote, pero lo arreglé con algunas patadas en la espinilla. Entre que era más nervioso que ahora y mi voz de pito, imagínate…», bromeó en una entrevista para la AISGE.

Sus negocios como empresario

Más allá de la actuación, Salva Reina ha demostrado ser un hombre inquieto y emprendedor. Dirige La Cochera Cabaret, una sala de espectáculos por la que pasa lo más granado del panorama artístico nacional. «Me lié la manta a la cabeza con un socio para ponerla en pie. Se ha convertido en una sala multifuncional: hacemos teatro, música, espectáculos infantiles…», explicó en la citada entrevista con AISGE.

No obstante, su proyecto más sorprendente es una funeraria en Málaga de la que es socio. «Soy muy inquieto, es un proyecto bonito que me ofrecieron unos amigos porque me gustó el trato humano que tienen en esos últimos momentos y tenemos una línea de ayudas sociales y una línea muy bonita que vamos a sacar ahora para dar un último adiós a nuestras mascotas», contó en una visita a 'El Hormiguero', dejando en «shock» a Pablo Motos.

Su relación con Kira Miró

Salva Reina siempre ha querido mantener su vida amorosa apartada del foco mediático. Sin embargo, es conocido que mantuvo una relación con la actriz Mara Guil, conocida por películas como 'El buen patrón', 'Desmadre incluido' o 'Isósceles', donde compartió pantalla junto a su expareja.

Los dos pasaron juntos el confinamiento en su residencia de Madrid, donde concedieron una entrevista a 'Diario Sur', y aunque nunca se llegó a confirmar su ruptura, todo apunta a que fue después de la pandemia cuando decidieron poner punto y final a su relación. A día de hoy, siguen siendo buenos amigos.

Desde 2022, el actor, de 47 años, mantiene una relación con la también actriz Kira Miró (45). Ambos conforman una de las parejas más sólidas del mundo de la interpretación en España. Su química en la vida real se ha trasladado también a la gran pantalla, donde han protagonizado diferentes películas que se suman ya a la extensa trayectoria de ambos actores.

Como suele ser habitual en el mundo de la interpretación, la relación de Salva Reina y Kira Miró se gestó también en un set de rodaje. La pareja coincidió por primera vez en la película 'Todos lo hacen', de Martín Cuervo, donde ambos daban vida a un matrimonio, y durante esos meses, la química entre ambos acabó traspasando la pantalla.

Poco tiempo después, era la intérprete canaria quien acababa por confirmar lo que era un secreto a voces. «Estoy feliz de la vida, nunca imaginé poder ser tan feliz», dijo en el Festival de Málaga donde se deshizo en elogios para su nuevo novio, asegurando que el andaluz era «maravilloso». Diferentes fueron las primeras palabras del actor, que prefirió mantener al margen su vida privada, aunque sí habló de su relación: «Tener una compañera cerca te ayuda a prepararte el papel, el casting y siempre es positivo».

Desde que se confirmara su noviazgo hace algo más de dos años, la pareja se ha mantenido siempre discreta en lo que a su relación respecta. A pesar de esto, no han dudado en compartir bonitas dedicatorias en momentos señalados, como los Premios Goya. «Viva tú que has llenado mi vida de confetis y alegrías. Por darme calma y energía, por darme espacio y caricias, porque la vida nos revolcó en un momento para que el amor nos diera siempre los buenos días. Porque nos amamos desde el respeto y la admiración mutua y porque siempre estamos en el mismo equipo», escribió ella en Instagram.

En los últimos meses hemos visto cómo los rumores de boda no han dejado de crecer alrededor de Kira Miró y Salva Reina. Una situación sobre la que sus propios protagonistas han bromeado en más de una ocasión, como ya hicieron hace un año en el Festival de Málaga: «Habrá que preguntárselo a él», decía la canaria al ser preguntada por la posibilidad de pisar el altar en los próximos meses.

Por su parte, el malagueño no dudaba en desviar el tema y acrecentaba los rumores al hablar de una posible pedida: «Ese es un tema muy bueno, ¡el anillo pa' cuándo! Pero, ¿quién te dice a ti que no ha llegado ya?», bromeaba el cómico, sin llegar a descartar una boda. A pesar de esto, el actor de 'Allí Abajo' insistía en que, si ese momento llegara, no sería algo «secreto»: «Si lo hago, os enteráis».