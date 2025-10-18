La vida personal de Melanie Griffith: de sus problemas con el alcohol y las drogas a su relación con Antonio Banderas tras su divorcio

Aquella fue una gran historia de amor al estilo del viejo Hollywood, pero después de 18 años, el matrimonio de Antonio Banderas y Melanie Griffith terminó. Él se entregó finalmente a los brazos de una mujer 20 años menor que él mientras ella ... se dirigía a una clínica de láser para borrarse del brazo el tatuaje de su nombre. Un detalle nimio comparado con la salvaje vida de una singular mujer que ahora ve cómo su hija Stella del Carmen se casa con Alex Gruszynski para orgullo de madre.

Qué vida la suya. Melanie Griffith tenía apenas cinco años cuando su padre abandonó a la familia y su madre, Tippi Hedren, se mudó junto a ella a Los Ángeles, donde Alfred Hitchcock descubriría a la aspirante a actriz. La eligió para el papel de Melanie –oh, casualidad- en la legendaria película 'Los Pájaros', y Hedren se convertiría a la vez en estrella y mártir. Porque vivió una pesadilla con Hitchcock, consumado acosador de rubias.

Según declaró Melanie Griffith a 'Vanity Fair' en 1994, su infancia fue «solitaria», algo que luego esgrimiría como causa de sus problemas posteriores con el alcohol y las drogas. «Nunca me quisieron incondicionalmente», dijo. A los 10 años ya bebía vino «como un refresco» y se medicaba «para escapar del dolor y las inseguridades». Su madre tendría otra visión: «En realidad, Melanie tuvo una infancia bastante buena».

Aparece Don Johnson

Tippi también niega haber sido ella quien presentó a su hija adolescente a Don Johnston, un actor de 22 años dos veces divorciado. Don y Melanie causaron un impresionante escándalo cuando ella se fue a vivir con él con tan solo 14 años. «Era demasiado mayor para ella. Me volví loca... Pero me aterraba que se marchara y perdiéramos nuestra relación. Quería que siempre pudiera venir a mí», diría Tippi. Hay otra cosa de esa infancia y adolescencia: leones junto a la piscina –esto es real- donde se bañaban Tippi y Melanie. Adoraban a un rugiente felino llamado Neil.

Su relación con Don Johnson se caracterizó, según se ha documentado ampliamente, como «un estilo de vida desenfrenado de sexo, drogas y rock and roll». Se casó con él a los 18 años en Las Vegas y se divorció un año después en cualquier ciudad. Para entonces, Melani ya había desarrollado un gran apetito por la diversión y se embarcaba en todo tipo de romances, incluyendo uno escandaloso -otro más- con el actor Ryan O'Neal, quien además era el padre de su amiga íntima Tatum.

Mientras tanto, su carrera como actriz prosperaba. Sus papeles incluían estrellas porno, prostitutas y drogadictas, personajes que probablemente exaltaban su lado salvaje y al mismo tiempo tierno. Pero no era fácil trabajar con ella. Sus adicciones y cambios de humor boicotearon su carrera y le hicieron ganar una imagen de mujer problemática.

Regresó a Nueva York, completó estudios con Stella Adler, conoció al también actor Stephen Bauer y se casó con él. En 1985, dio a luz a su primer hijo, Alexander Bauer. Pero para entonces, su matrimonio con Stephen estaba en crisis y se divorciaron poco después, lo que sumió a Melanie en un período de terrible alcoholismo que sin embargo logró ocultar a su familia.

Armas de mujer

Pero ocurrió que en 1988 el reconocido director Mike Nicholls arriesgó y la eligió para interpretar a Tess McGill, una secretaria inteligente y ambiciosa de Nueva Jersey, para 'Armas de mujer'. Una película que marcó una época y también cambió la vida de Melanie Griffith. Tres semanas después de terminar el rodaje, y per4suadida por Nicholls, ingresó en rehabilitación por primera vez y reconoció por primera vez la magnitud de su problema.

Tuvo varias recaídas por aquella época, volvió al alcohol y las drogas… y también a Don Johnson. La pareja se volvió a casar y esta vez duraron siete años. Tuvieron una hija, Dakota Johnson, hoy actriz de éxito. Siguió la vida y en 1995, fue elegida junto a Antonio Banderas para la película 'Two Much'. «Reconocimos que éramos infelices. Y vi a esa alma dulce y vulnerable, divertida, también muy inteligente y generosa. La vi con sus hijos, y era una madre muy hermosa», diría Antonio Banderas. Y nueva boda para Melanie. También una hija: Stella del Carmen.

Su relación con Antonio Banderas

Para cuando Melanie solicitó el divorcio, en junio de 2015, ya llevaban un tiempo viviendo vidas separadas. «Parte de la razón por la que mi matrimonio terminó es porque personalmente me quedé atrapada. Nadie tuvo la culpa. No dejaré que eso vuelva a suceder, quiero disfrutar de la vida, quiero poder hacer lo que quiera», diría Melanie. Pese a su divorcio, y superada una distancia inicial, ambos mantendrían una excelente relación que todavía dura. «Melanie y yo estamos muy bien. Además estoy encantado de que hayamos los dos sabido hacer las cosas de una forma elegante», recordaría Banderas.

En el verano de 2018 le diagnosticaron un carcinoma de piel y fue operada en 2009. Ahora, en la etapa más tranquila de su vida, pasa los días tranquila y feliz en Los Ángeles, donde vive con su madre. Tippi ya tiene 95 años y Melanie, divorciada de los platós de Hollywood, acaba de cumplir 67 y prepara la boda de Stella.