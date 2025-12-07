Anabel Pantoja se olvida de las acusaciones de tongo y se marcha a Ámsterdam: «Solo los 3 me sobra todo»

El paso de Anabel Pantoja por 'Bailando con las estrellas' no ha dejado indiferente a nadie que haya seguido el concurso -acusaciones de tongo incluidas- y ahora la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido alejarse del ruido y ha tomado un avión ... con destino a Ámsterdam, a donde se ha ido en compañía de su pareja, David Rodríguez, y su hija. Desde allí ha reivindicado el valor de la «familia» para aislarse de todo.

No ha sido pequeño el barullo que se ha formado en torno a Anabel Pantoja durante su participación en el concurso de baile de famosos. Normal que le hayan pitado tanto los oídos y haya decidido poner tierra de por medio y escaparse lejos junto a los suyos. Ha aprovechado el viaje para colgar sus reflexiones en Instagram, por supuesto.

Así, Anabel Pantoja se ha quedado maravillada durante su paseo por la capital neerlandesa y ha mostrado lo bonita que está ya con sus luces y adornos de Navidad por todas las calles y rincones. Y ha hablado de lo que le produce más curiosidad de la ciudad, aunque no es lo que muchos imaginan.

la curiosidad de Anabel Pantoja

«Me da mucha curiosidad ver las casas, cómo vive la gente aquí, las casas se ven bonitas. Si hay alguna persona española que me quiera abrir las puertas de su casa aquí en Ámsterdam… Solo por ver cómo es todo. Me encantaría. Sería como 'Españoles por el mundo', pero como 'Anabel en Ámsterdam'. Me encantaría que nos abrieran las puertas, ver cómo son las camas, las veo muy estrechas», ha comentado la influencer. A lo que se refiere la sobrina de Isabel Pantoja es a las conocidas como 'canal houses', construidas en el siglo XVII y de peculiar arquitectura.

«Las casas se ven bonitas. Si hay alguna persona española que me quiera abrir las puertas de su casa aquí en Ámsterdam… Solo por ver cómo es todo. Me encantaría» Anabel Pantoja Influencer

El trío compuesto por Anabel Pantoja, David Rodríguez y su hija llegó a la capital neerlandesa a primera hora del sábado para disfrutar del puente de la Constitución apenas unos días después de finalizar la participación de la influencer en 'Bailando con las estrellas'. «Solo los 3 me sobra todo», escribió en su Instagram al llegar.

El estrés de 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja compartió con sus seguidores algunas imágenes de cómo había sido su primer paseo por Ámsterdam, una ciudad que en estos días aparece tan hermosa como gélida y húmeda. La influencer se rindió a los reconfortantes encantos de una patata caliente y, ya al caer la noche, una cena en un local tradicional. «No sé ni cómo estoy en pie», decía a sus seguidores.

Seguro que a todo este contenido le seguirá otro y hasta un balance final de la creadora de contenido en su Instagram. Mientras esto llega, la influencer ha asegurado que el viaje le está «encantando», lo que no le viene nada mal después de estrés acumulado en estas semanas y el desenlace final de 'Bailando con las estrellas'. En los últimos días, antes de la final, hubo hasta una lesión que la dejó maltrecha.

Pero lo que peor ha llevado con diferencia son las críticas que ha recibido por un supuesto favoritismo y la diferencia entre los votos de los expertos y los de la audiencia. «La gente que considera que estoy aquí por tongo o por ser 'sobrina de' y porque me han puesto aquí por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Pues no sé, que se tomen una tila o algo. Al final, yo creo que todo el mundo merece una oportunidad en la vida y no tiene siempre por qué ganar la persona perfecta, con medidas perfectas, con disciplina perfecta y con una danza perfecta. También tiene que ser una persona de a pie que no ha visto un porté en su vida, que no entrena y que empieza de cero», se defendía en 'El Televisero'.