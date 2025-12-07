Suscribete a
Anabel Pantoja se olvida de las acusaciones de tongo y se marcha a Ámsterdam: «Solo los 3 me sobra todo»

La sobrina de Isabel Pantoja se ha alejado del ruido y ha reivindicado en sus redes sociales el valor de la «familia»

Ha señalado lo que más curiosidad le da de la capital neerlandesa... y no es lo que muchos imaginan

A.B. Buendía

El paso de Anabel Pantoja por 'Bailando con las estrellas' no ha dejado indiferente a nadie que haya seguido el concurso -acusaciones de tongo incluidas- y ahora la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido alejarse del ruido y ha tomado un avión ... con destino a Ámsterdam, a donde se ha ido en compañía de su pareja, David Rodríguez, y su hija. Desde allí ha reivindicado el valor de la «familia» para aislarse de todo.

