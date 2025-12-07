Suscribete a
La broma más cruel del Príncipe Harry sobre su familia: más drama que en 'Dowtown Abbey'

El hijo de Carlos III sacó su lado más sarcástico justo cuando se han vuelto a enfriar las relación con su padre

También aprovechó para ironizar sobre la política migratoria de Donald Trump, otro enemigo irreconciliable

A.B. Buendía

Todo transcurría normal. Parecía un nuevo acto público en el que el Príncipe Harry tomaba el micrófono y decía varios convencionalismos escritos por otro en un papel. Y de pronto, se puso a bromear sobre su familia y la comparación con una serie ... de televisión como 'Downtown Abbey'. Una broma que llevó al límite al asegurar que la realidad supera a la ficción. «Hay más drama», resumió.

