La broma más cruel del Príncipe Harry sobre su familia: más drama que en 'Dowtown Abbey'

Todo transcurría normal. Parecía un nuevo acto público en el que el Príncipe Harry tomaba el micrófono y decía varios convencionalismos escritos por otro en un papel. Y de pronto, se puso a bromear sobre su familia y la comparación con una serie ... de televisión como 'Downtown Abbey'. Una broma que llevó al límite al asegurar que la realidad supera a la ficción. «Hay más drama», resumió.

El duque de Sussex era el distinguido invitado y principal orador en el 65º almuerzo anual de Navidad del Consejo Empresarial Británico-Estadounidense, celebrado en Santa Mónica, California, muy cerca de Montecito, donde vive junto a Maghan Markle y sus dos hijos. Lo que nadie se esperaba es que durante su discurso fuera a comparar la vida en la familia real con una serie de televisiónbritánica particularmente icónica.

«A veces la gente pregunta si crecer con la familia real fue como 'Downton Abbey', el mundo de Julian Fellows [creador de la serie]. Sí, pero solo uno de esos mundos está lleno de drama, intriga, cenas elaboradas y matrimonios con estadounidenses, y el otro es una serie de televisión», pronunció micrófono en mano. La mayoría soltó una buena carcajada mientras unos pocos ponían los ojos como platos.

El príncipe del sarcasmo

Y siguió con el sarcasmo. Así, el Príncipe Harry destacó que el evento era la «primera fiesta de Navidad» a la que asistía «en mucho tiempo». Una forma de recordar que su padre lleva años excluyéndole de la lista de invitados -como al Príncipe Andrés- para las celebraciones de las festividades en palacio.

No hay duda de que el Príncipe Harry estaba de buen humor porque también se acordó de otro de sus archienemigos. También sacó ironía para referirse a Donald Trump, y más concretamente a su política migratoria. Hay que recordar que uno de los anhelos nunca disimulados por el presidente de Estados Unidos es expulsar del país al hijo pequeño de Carlos III.

Así que Harry también hizo una breve broma al respecto al referirse al próximo Mundial de fútbol de 2026, que Estados Unidos organizará junto con Canadá y México. Ironizó diciendo que esperaba con ansias recibir a sus compatriotas británicos del «otro lado del charco» para participar en el evento... siempre y cuando logren pasar la aduana y el ICE.

Enfriamiento de relaciones con su padre

El insólito discurso del Príncipe Harry llegó después de una aparición sorpresa en The Late Show with Stephen Colbert el 3 de diciembre. Tras bromear diciendo que se había perdido mientras buscaba una audición para interpretar a un príncipe en una comedia romántica navideña, el duque de Sussex siguió tirando de humor para decir: «Ustedes, los estadounidenses, están obsesionados con las películas navideñas y claramente están obsesionados con la realeza. Así que... ¿por qué no?».

Cuando Colbert rebatió la idea de esa eventual obsesión estadounidense, Harry bromeó: «¿En serio? He oído que eligieron a un rey», una referencia directa al presidente Donald Trump, quien se refirió a sí mismo con ese título real en una publicación en Truth Social en febrero.

El irónico discurso del Príncipe Harry en relación a su familia llega en un momento en el que otra vez se ha enfriado la relación con su padre después de que el encuentro de ambos en septiembre arrojara una luz de esperanza hacia una posible reconciliación. El posible arreglo vuelve a ser de nuevo una quimera.