Alice Campello reaparece: radiante, de boda... y sin rastro de Álvaro Morata

De momento es crisis y lo que no se sabe es hasta dónde llegará. Cuando toda la prensa del corazón habla de un nuevo bache en el matrimonio formado por Alice Campello y Álvaro Morata, la influencer ha vuelto a dar señales de ... vida con sus asistencia, documentada en redes, a la boda de su amiga Isabel Peña, diseñadora de algunas de las joyas favoritas de la Reina Letizia. Y lo ha hecho sola. Es decir, sin su marido.

Este sábado, Alice Campello acudió al enlace de la creadora de la marca Sibela Studio, cuyas piezas ha llevado la Reina Letizia en varias ocasiones. la boda se celebró en Oviedo, aunque los novios residen en Madrid. Y hasta el bello norte de España se desplazó la influencer italiana para lucir figura y vestido, según ha dejado constancia en sus redes sociales.

En la boda no estuvo Álvaro Morata justo cuando vuelve a hablarse de una supuesta crisis en el seno de la pareja. La enésima. Eso sí, esta vez el futbolista tiene excusa para la ausencia: disputaba el mismo sábado un partido con el Como, el equipo italiano en el que juega actualmente. Sin embargo, ni él ni su mujer se acordaron el uno del otro en las redes sociales. Así lleva ocurriendo más de un mes.

Los hijos llevaron las arras

La boda de Isabel Peña con Antonio Martínez-Gandía tuvo un marcado carácter navideño, muy propio de este momento del año, y reunió a amigos y familiares en un enclave de lo más bucólico. Porque así de hermoso y evocador es Oviedo. La pareja celebró su boda en la Basílica de San Juan el Realy después todos se trasladaron a Gijón para disfrutar del banquete y la posterior fiesta, según informó 'El Comercio'.

La italiana fue una de las mejor vestidas de la velada al lucir un espectacular y elegante vestido en tono burdeos

Este medio reflejó que el papel de Alice Campello en la boda fue más allá de su presencia, pues sus hijos también se desplazaron a tierras asturianas y precisamente ellos fueron los encargados de llevar los anillos y las arras ante la atenta mirada de la esposa del ausente Álvaro Morata. Como no podía ser de otra forma, la italiana fue una de las mejor vestidas de la velada al lucir un espectacular y elegante vestido en tono burdeos. Así se ha podido comprobar en la cuenta oficial de Instagram de Vanja Pantic, amiga de Alice Campello e Isabel Peña, y conocida por sus habilidades como médico estética en la capital.

Silencio en las redes

La reaparición de Alice Campello en las redes sociales llega después de una crisis indisimulada en su matrimonio con Álvaro Morata, que ya vivió un amargo episodio en agosto del pasado año al anunciar los dos en un comunicado conjunto su separación. Volvieron meses después y todo parecía ir bien hasta que ha trascendido en los medios su nuevo bache.

Los dos han modificado sus respectivas biografías de Instagram: la influencer italiana ha borrado el apellido de su marido de su perfil de esta red social y Álvaro Morata ha eliminado aquello de «marido de», como sí se leía hasta hace nada. El mismo patrón que lo ocurrido el 12 de agosto del pasado año, cuando comunicaron su separación. Hace ya un mes que ni el futbolista ni su mujer mencionan al otro en sus redes sociales.