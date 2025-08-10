El vínculo inquebrantable entre Dakota Johnson y Antonio Banderas: «Cambió nuestras vidas para siempre»

En un día especial para Antonio Banderas, que este 10 de agosto celebra su 65º cumpleaños, el recuerdo de su vínculo con Dakota Johnson (35 años) vuelve a cobrar protagonismo. La actriz estadounidense, que en los últimos meses ha afrontado su ruptura con el cantante Chris Martin tras ocho años de relación, ha hablado en numerosas ocasiones de la profunda huella que dejó en su vida el malagueño, a quien conoció siendo apenas una niña.

Fue en 1995, durante el rodaje de 'Two Much', cuando Antonio Banderas y Melanie Griffith se enamoraron. Un año después, se casaron en Marbella y nació Stella Banderas, hermana de Dakota. A partir de ese momento, la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' comenzó a pasar largas temporadas en España, país al que guarda un cariño especial.

Pese al divorcio de Banderas y Griffith en 2015, la relación entre padrastro e hijastra se ha mantenido intacta. «Mi padrastro, Antonio Banderas, irrumpió en nuestras vidas. Es tan vibrante, tan divertido, y tan gracioso... Quiso a mi madre, y a mí, y a mis hermanos, con tanta fuerza y tanto ruido, que cambiaría nuestras vidas para siempre», confesó Dakota en 2019 durante los Hollywood Film Awards, donde presentó a Banderas antes de recibir un galardón por 'Dolor y gloria'.

Ese mismo día, Johnson dejó claro que el cariño también era hacia el país natal de Banderas: «Cuando mi familia se casó con Antonio, también nos casamos con España: nuestros increíbles nuevos parientes y amigos, el baile flamenco, el jamón... Papi, en nombre de tu familia, estamos siempre tan asombrados contigo, estamos muy orgullosos de ti y te queremos para siempre».

GTRES

A lo largo de su carrera, la actriz ha reconocido que Banderas ha sido un referente no solo en lo personal, sino también en lo profesional. «Se pasaba horas, días incluso, en su oficina preparando un papel. Esa disciplina la llevo conmigo», contó en una entrevista. Incluso durante el rodaje de 'Madame Web', aseguró que adoptó rutinas de entrenamiento inspiradas en él.

Por su parte, Antonio Banderas nunca ha ocultado su admiración hacia Dakota: «Tuvimos 20 años de vida familiar y fue estupendo, aunque lo mejor está por llegar», dijo en aquel mismo acto. El actor también ha manifestado su deseo de coincidir con ella en un rodaje: «Me encantaría trabajar con Dakota algún día, es muy talentosa y versátil».

GTRES

Hoy, en el cumpleaños del actor, las palabras de Dakota siguen resonando como un homenaje a una relación forjada en el afecto, el respeto y una conexión que traspasa fronteras. Un vínculo que, para la actriz, significó ganar «un padre extra» y un país entero.