La boda blindada de Stella Banderas: móviles prohibidos y seguridad extrema en Valladolid

Será el próximo 18 de octubre cuando Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se dará el 'sí, quiero' con su pareja, Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine en Valladolid. Pero, más allá del romanticismo del enlace, lo que marca este evento es el blindaje casi cinematográfico que lo rodea: móviles prohibidos, contratos de confidencialidad, seguridad extrema y hasta estrategia de despiste.

El secretismo en torno a la boda de Stella ha sido total desde el anuncio del compromiso en 2024. Si bien algunos detalles, como el lugar y la fecha, se han filtrado, los implicados han tenido tratar de distraer a los medios. «No, no, la cosa era un lío porque pedían unas medidas de seguridad imposibles de asumir, sí que vinieron preguntando pero creo que han tenido que llevarse la boda a Málaga», aseguró una fuente a 'Vanitatis'. Una declaración que parecía desviar la atención de la prensa, medios locales no tardaron en reconfirmar la ubicación de la boda.

Según adelantó 'El Norte de Castilla', el intérprete de 'La leyenda del Zorro' visitó personalmente la locación semanas. Además, Melanie Griffith fue vista en verano en un conocido centro comercial de Vallalodid, confirmando la elección del enclave. El complejo permanecerá cerrado durante cinco días exclusivamente para las familias de los novios, con acceso restringido por tierra, aire e incluso, desde el río.

En tanto, se sabe que para el enlace, se ha contratado a más de 150 trabajadores, entre camareos, chóferes y personal de apoyo, quienes han tenido que firmar claúsulas que les prohíben el uso de móviles durante la ceremonia. Además, la boda reunirá a unas 260 personas, entre ellas figuras de Hollywood y del cine español.

La presencia de Dakota Johnson, hermana de la novia, ha sido confirmada, así como la asistencia de Tippi Hedren, la abuela de Stella. Por otro lado, Antonio Banderas cumplirá el rol de padrino y Melanie Griffith tendrá un papel destacado. Tras el 'sí, quiero', los asistentes disfrutarán de un cóctel en los jardines del recinto, seguido de un banquete y una fiesta con barra libre y actuaciones en vivo.

Stella y Alex se conocen desde la infancia, pero comenzaron a salir en 2015. Su relación, con idas y venidas, se prolongó cuatro años hasta que volvieron a reencontrarse en 2023. Gruszynski, que comenzó en el mundo de las finanzas antes de dedicarse a la industria del entretenimiento como cazador de talentos en la agencia William Morris Endeavor, es hoy cofundador y CEO de 'Nova', una plataforma para artistas freelance.

Melanie Griffith ya bendijo esta unión en 2017, cuando compartió en Instagram una foto de ambos con el mensaje «amor verdadero». Ahora, tras una pedida romántica que Stella anunció en redes en agosto de 2024 con su anillo de compromiso, la pareja ultima los detalles de su boda blindada, una de las más esperadas del año.