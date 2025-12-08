Suscribete a
Sandra Barneda: «Mi última tentación ha sido volver a enamorarme»

La presentadora de 'La isla de las tentaciones', que dará las Campanadas para Mediaset, habla del amor, de su pasión por la vida y cómo la muerte de su sobrino la ha transformado

Sandra Barneda
Sandra Barneda gtres

Antonio Albert

Sandra Barneda (50 años) se ha convertido en ciudadana del mundo: cuando no está en la República Dominicana grabando 'La isla de las tentaciones', está en Madrid, donde por fin ha comenzado un curso de equitación que llevaba tiempo deseando realizar, o paseando ... por los canales de Ámsterdam junto a su pareja, Pascalle Paerel: «Debería ser obligatorio que todos los jóvenes pasaran un año viajando. No hay mejor experiencia para abrir la mente, conocer otras realidades y entender que hay muchas formas de ver el mundo. Ahora vivo entre dos ciudades, veo las diferencias culturales y me reafirmo en que la diversidad nos enriquece». Tras recibir el encargo de dar las Campanadas por primera vez en su vida desde Formigal, se siente tan halagada como ilusionada: «Es un reconocimiento a mi trabajo que me permite, además, el lujazo de entrar en las casas de los espectadores en la noche más alegre del año, cuando todo son esperanzas y planes para el año nuevo».

