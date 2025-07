La vida personal de Mariona Caldentey: su familia, su pasión musical y la carrera hacia el Balón de Oro

Alejada de la pompa y el brillo de las individualidades en el Barça y en la selección española se marchó a Inglaterra el pasado verano para continuar siendo la estrella silenciosa, esta vez en el Arsenal, y seguir engordando un palmarés de éxitos con la consecución de su cuarta Champions League, la primera con las 'Gunners' de Londres.

Mariona Caldentey (Mallorca, 1996) - mejor jugadora de la temporada en su primer año en Londres tras diez campañas como azulgrana - resulta vital en el juego de sus equipos y es la gran candidata a sustituir en el Balón de Oro a Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, ganadoras en los últimos cuatro años.

Mariona Caldentey y una familia culé siempre discreta

La mallorquina de Felanix esconde una historia personal marcada por su carácter estoico, su familia, el sacrificio, el compañerismo y un amor total por su tierra. Cuenta la futbolista en varias entrevistas cómo el apoyo de los suyos fue fundamental durante su infancia y cómo forjó su personalidad tener que competir en equipos masculinos de su Mallorca natal.

De familia culé de toda la vida, fue su padre - fallecido en 2018 de forma inesperada a causa de un infarto - el que más creyó en ella. Se enteró de la noticia mientras estaba concentrada con su equipo y cuenta cómo el apoyo de sus compañeras fue fundamental. La comprendió especialmente Alexia, quien también había sufrido la pérdida paterna. Su padre fue impulsor de la peña barcelonista más numerosa del mundo, la de Els Tamarells.

Hija de Miquel Àngel Caldentey y María Oliver, desde pequeña el fútbol fue el centro de su vida familiar. Se crio jugando al fútbol con su hermano y los amigos de este, destacando por su habilidad desde bien pronto. «A mi madre le gusta el fútbol, pero no lo ha jugado y no lo entiende tanto», cuenta.

Antonio Barea, seleccionador balear, quedó impresionado la primera vez que la vio jugar, pensando que era un niño por su destreza con el balón. «Desde pequeña ya se notaba que llegaría lejos», comenta Barea, subrayando la excepcional inteligencia de la campeona del mundo en el campo.

Estudios y orígenes de Mariona Caldentey

A los 15 años, debutó en Primera División con el Collerense - club que también formó a la internacional Patri Guijarro - y solo tres años después fichó por el Barcelona, club donde ha vivido una época dorada, conquistando 19 títulos entre ligas, copas y, por supuesto, la tan ansiada Champions League en tres ocasiones.

«He tenido mucha suerte tanto en el ámbito familiar como con mi grupo de amigos. He mamado un ambiente de igualdad e integridad, pero por desgracia sé que no es lo habitual. Yo he tenido un camino fácil porque desde el primer momento que dije que quería dedicarme a esto nadie puso el grito en el cielo», contó en una entrevista.

Es una de las jugadoras más versátiles de la plantilla que dirige Montse Tomé en esta Eurocopa en la que el combinado español puede lograr un triplete histórico tras el Mundial y la Liga de Naciones. Puede jugar de extremo en las dos bandas, punta e incluso de interior. Vamos, que se pone en todos los sitios que necesite el equipo.

La balear - graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - nunca ha dejado que el éxito la consuma. Para ella, Mallorca siempre será su refugio, donde puede desconectar de la presión mediática y pasar tiempo con su familia. «Es la Mariona sin balón», comentan sus amigos cercanos, reflejando su personalidad sencilla y cercana.

Irse de un Barcelona que ha arrasado y dominado con claridad durante años era un riesgo. Pero es que se ha ido pero para arrasar con el Arsenal. Y es que encima ha ganado la Nations League. Vaya palmarés.

Nunca falta en su maleta un Ipad, dice que de no ser futbolista sería profesora, sueña con viajar a las Maldivas y admira a Andrés Iniesta, quien realiza el prólogo de su libro: 'Mariona Caldentey. Cómo hemos cambiado la historia'. La 'eterna sonrisa' de la Roja femenina cuenta que siempre que ve un piano le entran ganas de tocarlo y son varios los vídeos en Instagram que demuestra que sabe.

En vacaciones dice que apenas juega el fútbol - «jugamos todo el año, que juegue otro» - y prefiere escaparse con su primo y su tío a las calas más tranquilas de su Mallorca nadal: «Donde no se puede llegar andando, ahí vamos», dijo no hace mucho en La Revuelta con David Broncano, donde contó que acaba de comprarse una casa en la isla.

La futbolista ha sido siempre muy reservada en relación a su vida privada y se desconoce oficialmente si la deportista tiene pareja o se encuentra soltera. Sin embargo, han surgido los rumores a través de las redes sociales que podría ser la novia de la futbolista suiza Lia Walti, compañera de equipo en el Arsenal y rival en los cuartos de final de la Eurocopa femenina.

La centrocampista - a la que representa Carlota Planas, primera mujer en liderar una empresa de representación de mujeres jugadoras - fue una de 'Las 15' futbolistas que decidieron regresar a la selección española para disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, y tocar posteriormente el cielo de la Antípodas con la conquista del torneo. Además, también fue una de las primeras jugadoras en decir públicamente que estaba a disposición del exseleccionador, el polémico Jorge Vilda, para su regreso. Antes del citado éxito, así como el de la Liga de Naciones, Caldentey también disputó la Eurocopa de 2017 y el Mundial de 2019, donde en ambas competiciones España cayó en octavos de final.