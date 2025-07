La vida personal de Aitana Bonmatí: el origen de sus apellidos, sus estudios y su relación con Xavi Hernández

Doble Balón de Oro y pieza clave en el engrajane de la España femenina en el camino a la gloria del último Mundial y la Liga de Naciones, ha sido clave en esta Eurocopa. Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, 1998) llegaba al torneo europeo buscando la revancha tras lo ocurrido en el pasado verano en los Juegos Olímpicos.

Se sabe referente dentro y fuera del campo una futbolista que tiene apetito, y quiere los minutos que le corresponden tras superar una meningitis. Una jugadora con carácter ganador que muestra siempre sobre el verde una ambición y mentalidad por las nubes.

La historia feminista del apellido Bonmatí

Ya que su primer apellido sea el de su madre dice mucho del carácter reivindicativo que recorre la sangre de la que fue mejor jugadora en 2024 y MVP de la última Copa del Mundo.

«Cuando nací, la norma decía que primero debía ir el del padre, y eso a los mios no les parecía bien, por lo que lucharon para cambiar esto. Ellos siempre han querido cambiar el mundo y la desigualdad que existe entre hombres y mujeres», reconoce la futbolista en una entrevista.

Rosa y Vicent, sus progenitores, chocaron con la legislación e iniciaron una espiral de contactos, denuncias y procesos hasta que consiguieron cambiar el contexto legal. A partir del año 2000 la norma cambió, y con ella dio prioridad a un apellido que ahora es leyenda en la obra cumbre del fútbol femenino español.

Con unos padres así, con las ideas claras y la voluntad de luchar por lo que ellos creen, no es de extrañar la jugadora de 27 años visibilice tanto dentro como fuera de los terrenos de juego múltiples causas sociales y políticas, ya sea en temas de salud mental, feminismo o en la lucha por profesionalizar la Liga Femenina. Es colaboradora de varias ONGs y, además, es embajadora de ACNUR.

«No pedimos ni mucho menos cobrar lo mismo que los hombres, pedimos unas condiciones dignas, estamos hablando de la Primera División femenina profesional y en la mayoría de cosas solo ha cambiado el poner delante el profesional», apunta la líder de la campeona del mundo.

Estudios y orígenes de Aitana Bomnatí

Su perfil profesional es bien conocido; no así el personal, caracterizado por una distancia prudencial que guarda entre su vida privada y el foco de lo mediático. La catalana fue creciendo en equipos mixtos hasta que dio el salto a La Masía; paralelamente, alimentaba su conocimiento deportivo con una formación académica orientada a lo que realmente le apasiona.

Después de cursar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se embarcó en un Máster en Gestión Deportiva en el Johan Cruyff Institute. Lo intelectual no es ajeno para la atacante del Barcelona, que vivió en casa la importancia de las letras en cualquiera de sus formas: sus padres son filólogos de formación y ejercen como profesores de Lengua y Literatura Catalana.

«A veces voy a jugar a algunos campos y me echo las manos a la cabeza. ¿De verdad tengo que jugar aquí siendo profesional? Hay que poner unas mínimas condiciones para que haya menos posibilidad de lesionarte», reflexiona la jugadora, que siempre tuvo claro que quería dedicarse al fútbol aunque en el colegio, rodeada de niños, muchos no aceptaran que jugara mejor que ellos.

«Ahora es distinto, los chavales ven a mujeres en la tele jugando y ya lo ven de forma distinta, pero hasta hace poco no era así», lamenta la jugadora, que lleva el '14' a la espalda en el Barça por Johan Cruyff, y que cuenta que su familia, relacionada con movimientos independentistas, no era la clásica futbolera, así como ahonda en la falta de referentes femeninos cuando ella -con seis o siete años- empezó a darle patadas al balón. «Las niñas que juegan al fútbol saben que la cosa va en serio, cuando yo empecé no veía futuro, pero lo hay aunque aún queda mucho camino. Yo soy una privilegiada».

La centrocampista catalana, flexitariana, fiel admiradora de Xavi Hernández - quien escribió el prólogo de su libro autobigráfico - y amante de las combinaciones en espacios pequeños, ya fue la directora de orquesta del polémico Jorge Vilda en la pasada de Eurocopa de 2022 con la selección absoluta, con la que debutó en noviembre de 2017 tras una trayectoria exitosa en categorías inferiores (campeona de Europa sub-17 y sub-19, y subcampeona mundial sub-20).

Más allá del césped y los terrenos de juego, la catalana disfruta de actividades más sencillas como son la lectura, la música, viajar y pasar tiempo con sus amigos de toda la vida, quienes le mantienen «con los pies en la tierra», como cuenta en Vogue.