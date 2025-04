La vida de Pedro Piqueras: una infancia muy humilde, su mujer y padre ausente de su hijo Curro

Desde hace ya casi un año y medio, los Informativos Telecinco ya no suenan igual que siempre. El pasado 21 de diciembre de 2023, Pedro Piqueras, presentador del espacio, se despedía definitivamente de la cadena tras casi 20 años al frente de las noches periodísticas de Mediaset. Una meditada decisión con la que anunciaba también su siguiente paso: disfrutar de una jubilación plena junto a su pareja actual y a su único hijo, Curro, dejando el periodismo tras más de cuatro décadas como referente.

El veterano comunicador afronta desde entonces una etapa nueva en su vida, donde las horas de descanso le han permitido también probar suerte en otros sectores. Es el caso de la escritura, una afición que ha recuperado durante estos meses y que le ha permitido lanzar un nuevo libro, 'Cuando ya nada es urgente'. En él, reflexiona sobre los éxitos y los fracasos de su carrera profesional y enfatiza en la importancia de los pequeños detalles, como llegar, estar y saber irse a tiempo.

Sobre esta nueva obra, que llega a las librerías este 2 de abril, hablará largo y tendido este miércoles en la que será su primera visita a 'El Hormiguero'. Piqueras reaparecerá en televisión, tras varios meses sin apariciones públicas, acudiendo por primera vez al programa de Pablo Motos tras casi dos décadas como rival directo de Antena 3 en los Informativos de Telecinco.

Repasamos todo lo que debes saber sobre Pedro Piqueras y su lado más íntimo y personal más allá de las cámaras y del mundo del periodismo.

Una infancia muy humilde y sus inicios como periodista

Pedro Piqueras nació en Albacete en el año 1955, en un entorno muy humilde. El presentador creció en el extrarradio de la ciudad, en una pequeña casa de adobe con gallinero, cochiquera y un patio: «Detrás de mi casa solamente había huertas. Teníamos gallinas y un cerdo. Tenían el cero para la supervivencia, eso le llamaban la alcancía del pobre», confesaba en una entrevista en 'Planeta Calleja'.

Su padre, un hombre también muy humilde, regentaba una alpargatería, donde Piqueras trabajaba en verano durante su infancia. Con su madre, el comunicador siempre mantuvo una gran relación: ella solía decirle de broma que se pusiera pelo, ya que todos los presentadores tenían menos él.

Antes de convertirse en un prestigioso periodista, Piqueras también fue muy buen estudiante, y pronto empezó a interesarse por la profesión: «Hacía periódicos murales en el colegio, hice un curso de periodismo con 15 años y me matriculé con 18 años en Periodismo en Madrid». Sin embargo, antes de embarcarse en esta aventura, tuvo un tropiezo y repitió un curso en Bachillerato por amor: se saltaba clases para ver a una chica que iba a otra escuela.

En el verano de 1977, el presentador comenzó su andadura en los medios de comunicación con sus primeras prácticas en RNE, trabajando en el turno de noche. Poco después, fue contratado como redactor de Radio Exterior de España y del Área Internacional y, más tarde, se acabaría convirtiendo en director de los informativos de Fin de Semana, director de 24 Horas y director de Informativos 2.

Divorciado de su primera mujer, su novia actual y una casa en la Sierra

Pedro Piqueras ha tratado de mantener siempre su vida personal en un segundo plano frente a su carrera. De hecho, poco se sabe en realidad sobre las mujeres que le han acompañado a lo largo de todos estos años: «No es que no quiera que nadie sepa nada, intento proteger a las personas que están conmigo. Todos los que llevamos en esto mucho tiempo hemos establecido ese tipo de muro», aseguró en una entrevista con Jesús Calleja.

El presentador de Telecinco estuvo casado durante muchos años con Ana, su novia de juventud y madre de su único hijo, Curro, de la que poco se sabe y de la que se divorció hace años. «Ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial», señaló en la entrevista mencionada, donde no dio muchos más detalles sobre la mujer con la que comparte su vida ahora.

Lo único que ha trascendido sobre la nueva pareja de Piqueras, con la que mantiene una discreta relación, es que se llama Esther Barriga y es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense y en Veterinaria por la Universidad Alfonso X El Sabio. Desde 2017 su novia trabaja como manager clínica en IQVIA, una compañía de atención médica y salud.

Pedro Piqueras junto a su novia, Esther Barriga GTRES

Ambos viven en una gran casa, situada en la sierra madrileña, en una parcela que descubrió por casualidad mientras practicaba 'running': «Me fui alejando de la gran urbe y hoy en día me siento francamente cómodo. Ya saqué provecho de la ciudad todo lo que uno podría desear en cuanto a cines, teatros, copas y vida nocturna, y en estos momentos quiero tranquilidad por encima de cualquier cosa», justificó en una entrevista para la revista Elle.

Un hijo publicista en Londres y su papel como padre ausente

Fruto de su primer matrimonio con su novia de juventud nació su único hijo, Curro Piqueras, del que el presentador se siente absolutamente orgulloso. Tal es el aprecio que siente por su hijo que no ha dudado en hablar sobre ello en algunas intervenciones: «Es muy buen creativo y una persona muy discreta. Es un chico estupendo, qué voy a decir yo», aseguraba en una entrevista en el podcast Buenismo Bien.

El joven es licenciado en Publicidad en la Universidad Antonio de Nebrija y ha desarrollado una gran carrera en este sector, trabajando en agencias tan conocidas como JWT, Bob Comunicación y McCann Worldgroup. Ahora, Curro trabaja como director creativo ejecutivo en DUDE:London, una agencia situada en la capital inglesa donde trabaja con marcas tan conocidas como PUMA o Netflix.

Pedro Piqueras posa junto a su hijo, Curro, en la entrega de los Premios Iris Academia TV

A día de hoy, padre e hijo mantienen una estupenda relación y la jubilación del periodista, que le ha permitido anteponer su vida personal a su trabajo, no ha hecho más que unirles. «Ahora puedo gastar la tarde con mi hijo cuando viene de Londres. Una relación que solo podíamos tener a partir de las diez y media u once de la noche, en alguna cena que me esperaba con su mujer y la mía porque yo siempre llegaba tarde», cuenta el propio Piqueras en su libro sobre esta nueva etapa en su vida.

Él mismo ha dejado entrever que, durante muchos años, fue un padre ausente en la vida del joven a causa de sus horarios de trabajo. De hecho, con tan sólo cinco años, Curro llegó a contarle a un fontanero que su padre se pasaba el día durmiendo. «Entonces me hizo gracia. Pero ahora soy consciente de que me he perdido su infancia con trabajos que exigían muchas horas y en horarios muy diferentes a los de los padres de otros niños», revela en esta publicación.