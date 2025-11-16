Suscribete a
El 'Superviviente' Noel Bayarri sufre un accidente de moto: «Han tenido que coserme la cadera»

El popular influencer tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Madrid

Ha comunicado a sus más de 600.000 seguidores de Instagram que ahora tendrá que tomarse todo con un poco de calma y permanecer en reposo

Noel Bayarri, en una imagen de sus redes sociales. REDES

A.B. Buendía

El popular influencer Noel Bayarri, exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de ''MyHyV', ha sufrido un accidente de moto en Madrid que ha preocupado a sus más de 600.000 seguidores en Instagram. Ha contado que han tenido que coserle la cadera, aunque ... ya se encuentra en casa y ahora deberá afrontar varios días de reposo absoluto.

