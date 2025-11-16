El 'Superviviente' Noel Bayarri sufre un accidente de moto: «Han tenido que coserme la cadera»

El popular influencer Noel Bayarri, exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de ''MyHyV', ha sufrido un accidente de moto en Madrid que ha preocupado a sus más de 600.000 seguidores en Instagram. Ha contado que han tenido que coserle la cadera, aunque ... ya se encuentra en casa y ahora deberá afrontar varios días de reposo absoluto.

Noel Bayarri aparcó la televisión y está haciendo carrera en el mundo influencer. Y no le va nada mal. Una legión de seguidores en su cuenta oficial de Instagram avala su éxito. Y en buena parte es por su sentido del humor, que incluso ha demostrado después del tremendo susto que se ha llevado cuando viajaba en moto por la capital de España.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars 2' lo ha contado todo en su Instagram –un accidente siempre es contenido de primera para un influencer-, incluyendo qué es lo que le ha pasado y las secuelas que han quedado. Eso sí, lo primero que ha querido comunicar a su legión de seguidores es que solo necesita unos días de reposo para volver a estar a tope. Pero de momento, mucha calma.

«No tengo nada roto»

Noel Bayarri ha aparecido por sorpresa en sus 'stories' de Instagram para contar qué es lo que le ha pasado e incluso ha enseñado el estado en el que ha quedado su moto. «Me llevaron al hospital porque me laceré la cadera y me la tenían que coser. Pero ya sabes, bicho malo nunca muere», comenzaba.

Después actualizaba su estado, de nuevo con su humor: «No tengo nada roto, ni grave y ya estoy en casa recuperándome. Una semanita sin moverme mucho y pronto estaré meneando la pelvis». Aquí aparecía el influencer desde la cama del hospital en el que ha sido sometido a pruebas antes de descartar cualquier problema de gravedad. Ya se encuentra en el calor del hogar con consejos médico de reposo y calmantes para el dolor.

El 'Superviviente' canario también ha querido agradecera todo el equipo médico el trato que ha recibido a su paso por el hospital: «Les he contado esto para poner en contexto el siguiente mensaje. Gracias de verdad a todo el personal sanitario que me atendió: desde la ambulancia hasta que salí del hospital. Un trato increíble, humano y profesional. Da gusto saber que en España tenemos un sistema así y a gente tan top cuidándonos cuando nos hace falta». Los likes se han disparado.

El humor de Noel Bayarri

Noel Bayarri ha explicado que todo se debió al terrible tiempo que está haciendo estos días en Madrid, como en otros muchos sitios de la geografía española, con tremendas rachas de lluvia y viento que han dejado el pavimento de las ciudades en condiciones muy peligrosas para el tráfico, y más en moto.

«Lo dicho gente, estoy bien, estoy en casita, no hace falta que me manden mensajes de ánimo, sigan dando likes y comentando mis posts, que así es como realmente recibo el cariño y lo contabilizo», ha insistido el influencer con gracia.

Y ha terminado mostrando cómo se le ha quedado la ropa tras el accidente antes de despedirse con otro mensaje lleno de humor: «Tengan mucho cuidado en la carretera, y más si llueve, porque no quiero perder a ni un seguidor, aunque tenga 600 y pico mil, ni uno menos».