Alice Campello le cuenta a Laura Escanes el motivo real de su ruptura con Álvaro Morata: «Estábamos medicados»

Aquel 2024 fue especialmente turbulento para la pareja formada por Alice Campello y Álvaro Morata. Todo parecía ir fenomenal hasta que en agosto, para sorpresa de todos, rompieron su relación. Es ahora cuando la influencer italiana ha desnudado su corazón para contar la ... razón de aquella crisis en su paso por el pódcast de Laura Escanes. «Estábamos medicados», le ha reconocido.

Aquel verano fue durísimo para Alice Campello y Álvaro Morata, con numerosas especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, el tiempo ha pasado y ahora vuelven a estar juntos. Es el momento de hacer balance y conocer qué pasó. Se lo ha contado la italiana a Laura Escanes.

«Hay gente a la que le sorprendió que pasáramos de un beso de película en la Eurocopa a separarnos un mes después. Pero no siento que lo que publicábamos fuera mentira. Nuestro amor es el más grande que existe, solo que en ese momento los dos estábamos medicados», ha contado sobre el motivo real de su ruptura.

El motivo real de la ruptura

Cicatrizada la herida, Alice Campello se ha extendido en este episodio: «Cuando tú tomas un medicamento, hay veces que no lo gestionas bien, que tiene una serie de efectos. En fin, que ninguno de los dos estábamos bien», ha contado.

En aquel verano de 2024, Alice Campello venía de un postparto muy complicado que le trajo duros golpes en su estado de ánimo. Por su parte, Álvaro Morata hacía frente a una etapa profesional llena de cambios sin un destino claro.

Pero ahora es evidente que todo quedó atrás y así se encargan de demostrarlo los dos, subiendo a sus redes sociales incontables fotografías de sus viajes y los momentos que comparten juntos. Ella asegura que lo suyo es un amor verdadero y que solo así han conseguido superar todos los baches.

Un impulso fatal

«Nosotros no estábamos bien. Personalmente, con nosotros mismos. Y tuvimos una impulsividad que no era normal. Lo digo porque me da mucha pena que la gente piense que nuestro amor no era verdadero. Me duele que se haya podido pensar algo de Álvaro que no es porque, para mí, ha dedicado su vida enteramente a hacerme feliz», ha asegurado a Laura Escanes.

Hace unos días, le dedicó a su marido estas palabras por su cumpleaños el 23 de octubre: «Muchas felicidades, corazón con patas. Lo que más orgullo te tiene que dar en el mundo es ser la persona tan maravillosa que eres. Eres un ejemplo para tus hijos y para mí: de no rendirse nunca, de luchar, de tener valores y coraje en cada momento. Vas a ser siempre mi hogar. Gracias por ser como eres con nosotros. Te amamos y te admiramos infinito».

Qué lejos queda ya aquel 12 de agosto en el que Álvaro Morata hizo oficial su separación con este comunicado en sus redes sociales: «Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos».