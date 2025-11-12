Suscribete a
Alice Campello le cuenta a Laura Escanes el motivo real de su ruptura con Álvaro Morata: «Estábamos medicados»

La influencer ha acudido al pódcast de la catalana para revelar las razones reales de aquella mediática separación

Ahora, de nuevo juntos, la pareja atraviesa por un periodo de felicidad y estabilidad que ella define como «amor verdadero»

Alice Campello, en una imagen reciente.
Alice Campello, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Aquel 2024 fue especialmente turbulento para la pareja formada por Alice Campello y Álvaro Morata. Todo parecía ir fenomenal hasta que en agosto, para sorpresa de todos, rompieron su relación. Es ahora cuando la influencer italiana ha desnudado su corazón para contar la ... razón de aquella crisis en su paso por el pódcast de Laura Escanes. «Estábamos medicados», le ha reconocido.

