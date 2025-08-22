Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes, se convierte en madre por primera vez

Sibi, la hermana de Lourdes Montes y cuñada de Fran Rivera, ha dado a luz a su primer hijo. La psicóloga sevillana, que siempre ha optado por mantener un perfil discreto, comienza una nueva etapa vital con la llegada de un niño muy esperado que ha llenado de alegría a toda la familia.

La noticia ha sido confirmada en redes sociales por su hermana que no ha tardado en mostrar su entusiasmo. «Tía orgullosa», escribió en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras de una entrañable fotografía en la que aparece sosteniendo en brazos a su sobrino recién nacido. Una imagen que rápidamente generó una oleada de felicitaciones por parte de amigos, conocidos y seguidores. Con ese gesto, Lourdes no solo compartía su felicidad, sino que también desvelaba el nombre del pequeño: Mateo, como su padre.

Durante los meses de embarazo, Sibi se mostró en todo momento tranquila, disfrutando de cada etapa. Tal y como ella misma compartió, se encontraba «fenomenal» y siguió activa hasta casi el final, combinando sus consultas privadas de psicología con su trabajo en el Hospital Viamed de Sevilla. Incluso disfrutó de unas vacaciones estivales en El Puerto de Santa María, Cádiz, donde se dejó ver sonriente junto a su familia.

No obstante, el proceso no estuvo exento de algún contratiempo. A principios de abril tuvo que ser ingresada por una infección. Una circunstancia que coincidió de manera sorprendente con el parto de su hermana Lourdes, que en esas mismas fechas dio a luz a Nicolás, su tercer hijo con Francisco Rivera. Sibi fue una de las primeras en conocer al pequeño y compartió en redes sociales el curioso episodio: «Que te ingresen inesperadamente en el hospital el lunes y que el miércoles de madrugada aparezca tu hermana de parto», escribió junto a una tierna fotografía con su sobrino en brazos.

El nacimiento de Mateo supone la consolidación de la familia que Sibi y su marido comenzaron a formar hace poco más de un año. La pareja se conoció en 2021, gracias al Club Atlético Central, donde él jugaba como futbolista y ella ejercía de coach deportiva. De aquella conexión nació una historia de amor discreta que fue afianzándose hasta desembocar en el «sí, quiero».

El enlace se celebró en junio de 2024 en la iglesia de San Francisco, en El Puerto de Santa María (Cádiz), con posterior celebración en el Real Club de Golf Vista Hermosa. Fue una boda muy especial en la que Carmen y Curro, los hijos mayores de Lourdes Montes y Francisco Rivera, tuvieron un papel protagonista como pajes. La fiesta se alargó hasta la madrugada, en un ambiente íntimo, elegante y familiar.

Poco después, Sibi y Mateo anunciaron que estaban esperando a su primer hijo. La psicóloga compartió imágenes premamá durante una boda y en la Feria de Abril, sin dejar de lado su vida social pese al embarazo. Siempre ha mantenido la discreción en redes sociales, donde publica en contadas ocasiones y casi siempre para compartir momentos muy especiales.

