Así fue la romántica pedida de mano de Nieves Álvarez y Bill Saad

Nieves Álvarez (51 años) ha anunciado su compromiso con el empresario libanés Bill Saad. Así lo ha confirmado la revista '¡Hola!' en su última edición publicada este miércoles. La modelo y presentadora madrileña mantiene una sólida relación con Saad desde finales de 2021 y ahora, tras casi cuatro años juntos, la pareja ha decidido dar el siguiente paso y sellar su historia de amor.

«Me lo pidió el 18 de julio, pero hasta ahora no hemos querido contarlo… Queríamos tener un verano para los dos. Estoy enormemente feliz. Los dos lo estamos», confesó Nieves, en entrevista con el citado medio.

La romántica petición se produjo en un viaje al Líbano, cuando ambos asistían como invitados a la boda del hijo del diseñador y amigo de la modelo, Elie Saab. Allí, en una pequeña capilla dedicada a San Charbel, santo al que la maniquí le había hecho una promesa personal, Bill sorprendió a su pareja arrodillándose y lanzando la pregunta clave: «Do you want to be my wife?» (¿Quieres ser mi esposa?).

La reacción de Nieves fue inmediata: «Estoy que no me lo creo. Con Bill todo merece la pena. Es mi pareja ideal». Aunque la escena fue completamente improvisada, y sin anillo, la emoción del momento lo convirtió en un recuerdo imborrable. Tanto, que al salir de la capilla ambos improvisaron dos anillos con unas hierbas del lugar, un gesto tan simbólico como romántico.

La pareja decidió guardar el secreto durante unas semanas para compartirlo primero con sus seres más cercanos. «Lo más importante para nosotros, y el mayor regalo que podemos tener, es que nuestros hijos están felices con esta boda», señala la modelo. Nieves es madre de tres adolescentes —Adriano y los mellizos Brando y Bianca—, fruto de su matrimonio con el fotógrafo Marco Severini. Bill, por su parte, tiene dos hijos, Julian y Jamie, de una relación anterior.

El apoyo de sus familias ha sido un pilar fundamental en esta nueva etapa, y tanto padres como amigos han celebrado la noticia con la misma ilusión que los protagonistas.

Su historia de amor

Nieves y Bill se conocieron en septiembre de 2021, y apenas unos meses después comenzaron una relación que salió a la luz en marzo de 2022, cuando fueron fotografiados paseando por París durante la Semana de la Moda. Desde entonces, se han vuelto inseparables.

Para la top model española, Bill reúne todas las cualidades que siempre soñó en una pareja: «Es un hombre, sobre todo, bueno, pero además es inteligente, generoso, divertido, cariñoso… Estamos en un momento de nuestras vidas en que tenemos muy claro lo que queremos y lo que buscamos. El suyo es el amor con mayúsculas».

Aunque la fecha exacta todavía no está fijada, Nieves tiene claro que será un día inolvidable: «Solo sabemos que será en 2026. Y que será el día más feliz». Hasta entonces, la pareja seguirá disfrutando de esta etapa de ilusión que, como reconoce la modelo, llegó a su vida cuando menos lo esperaba.