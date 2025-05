Raphael, sobre su linfoma cerebral: «Ante algo así no hay que huir, hay que colaborar»

Después de cuatro meses alejado de la vida pública, Raphael ha vuelto. Se fue tras el diagnóstico de un linfoma cerebral, que le pillaron tras sentirse indispuesto en 'La Revuelta', y el tratamiento ha sido el enfoque principal de su vida en los últimos meses. No ha sido fácil, sobre todo porque echa «mucho de menos el escenario siempre», ha contado en una entrevista con RTVE. «A mí me hace falta», ha admitido.

Hace solo unos días se conoció que ya planeaba volver a cantar cuando sus seguidores habían perdido la esperanza de volver a verle en directo. «Yo no me voy a ir nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices», ha contado en una conversación con Carlos del Amor. Para Raphael, cantar es su «forma de vida», los escenarios y su familia le resultan «una cosa que va junto todo».

El pasado mes de diciembre, el cantante de 81 años sufría un episodio durante la grabación de un programa de 'La Revuelta'. «Cuando me estaba dando no pensaba que fuera algo tan grave. Quería decir una cosa, pero decía otra, al momento de traducirlo en palabras. No era dueño de la situación, es una sensación fatal», ha confesado Raphael. Desde allí, fue trasladado al hospital ante la preocupación de su familia y sus seguidores.

Tras varios días de pruebas, Raphael, de 81 años, fue diagnosticado no de algún tipo de demencia o de un ictus, como se creía, sino de un linfoma cerebral primario. Es decir, un tumor poco frecuente que se origina en el sistema nervioso central, y que ha estado tratándose desde el Hospital 12 de Octubre. Según los expertos, la quimioterapia y ciertos anticuerpos monoclonales son los procedimientos a seguir, aunque ni el cantante ni la familia han especificado.

Raphael durante su primera entrevista tras el diagnóstico rtve

«Ante algo así no hay que huir, hay que colaborar», ha contado Raphael, que admite haber pasado «un miedo muy medido». «No es que sea muy valiente, es que no hay otro camino», ha confesado. El artista ha tenido por supuesto unas palabras para las personas del hospital que estuvieron pendiente de él. «Son maravillosas todas, se sorprenden al verme, pero ya está, no van más allá y están muy preocupadas porque yo me ponga bueno», recordaba.

Raphael ya ha marcado en su agenda su próximo concierto, su vuelta a los escenarios, que será el próximo 15 de junio en Mérida. Antes de anunciarlo ya había puesto a prueba su capacidad de aguantar semejante esfuerzo físico: se fue al estudio con algunos músicos e hizo un «miniconcierto» de «dos horas y pico». «Necesitaba probarme. Una cosa es lo que yo piense y otra es la realidad, y con mis hijos presentes para anotar todo», añadía.

