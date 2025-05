La hija de Susan Sarandon se somete a una reducción de pecho un año después de su vestido de novia viral: «2 kilos menos»

Eva Amurri es la hija mayor de Susan Sarandon, fruto del matrimonio de la intérprete de 'Telma y Louise' con el cineasta italiano Franco Amurri. También actriz, como su madre, a sus 40 años no ha alcanzado tal fama en el cine o la televisión, pero comparte con bastante éxito su día a día en sus redes sociales. De esta manera ha conseguido acumular más de 280.000 seguidores con quienes comparte vídeos de su vida familiar, en pareja, de moda o de su estilo de vida. Entre los detalles que ha querido publicar últimamente está la complicada operación de reducción de pecho a la que se ha sometido.

Eva compartió con sus seguidores a principios de mes que finalmente se atrevía con la que sería la primera operación de su vida. Una intervención que conlleva una larga recuperación, pero en la que llevaba pensando desde hacía dos décadas. Y a la que quizás se vio empujada después de la enorme respuesta que tuvo su vestido de novia el pasado año.

En 2024, Eva se casó con el chef Ian Hock, a quien considera su príncipe azul. Pese a ser su segunda boda (en 2020 se divorció de Kyle Martino, su primer marido), quiso compartir las imágenes de su romántico enlace junto a la revista 'People'. Nada tenía por qué salir mal, pero una inesperada sombra terminó produciendo una sensación agridulce en el día después de su «sí, quiero». Las fotografías se habían hecho virales y no por lo bonitas que eran, sino por el escote del vestido que la hija de Susan Sarandon había decidido llevar.

Muchos consideraban que esa clase de vestido no era apropiado para una boda, o que alguien con tanto pecho no debía lucir esa clase de escote. Así lo recuerda Eva en una publicación de los días posteriores a su enlace: «Cuando procesas esta clase de agresión emocional de extraños es inquietante. No podría imaginarme en un millón de años viendo una imagen del momento más feliz de la vida de alguien y querer destrozarla públicamente. Incluso si le odiara, o odiara lo que llevan o lo que están haciendo», expresaba.

Eva explicó también en esta publicación que, además de tener el pecho naturalmente grande, este fluctúa con sus cambios de peso o con las diferentes etapas de la maternidad. Y que cuando escogió su vestido de novia quería sentirse sexy, a la par que elegante, y nunca se planteó que algo así pudiera pasar. «Pienso en la generación de mi hija y me da un escalofrío al pensar que van a crecer en un momento en el que los cuerpos de las mujeres siguen siendo un campo de batalla. No solo su cuerpo sino también su mente, su vestuario, su sensibilidad... ¿Cómo esperamos ganar poder e igualdad cuando no nos permitimos los unos a los otros vivir nuestra mejor vida? ¿Por qué la visión de una mujer es tan amenazante para alguien a quien nunca han conocido?», compartía la actriz.

Casi un año después de estas reflexiones, Eva Amurri ha dado un paso adelante. «No es el resultado de los comentarios que recibí en mi boda», explicaba hace algunas semanas. Tal y como contó en sus redes sociales, ya había hecho algunas consultas médicas antes del enlace y había estado ahorrando durante años.

Todavía en plena recuperación, Eva está feliz y satisfecha con su nueva figura: «Hacer deporte con 2 kilos menos en la parte delantera del cuerpo es mucho mejor». La actriz e 'influencer' ya dijo que había apostado por una talla C, y el resultado ha sido una alegría para ella. «Es una locura ver mi cuerpo de la manera que siempre quise que fuera y ver mi pecho proporcionado con mi figura», compartía hace una semana.