El proyecto detrás de la tele de Helena Arauz, la novia de Rodri en 'La isla de las tentaciones'

La joven no es solo esa chica que se debate entre la liberación y la culpa cuando ve a su novio tentarse en la otra villa, también es una joven empresaria y familiar que en su día a día tiene mucho en lo que centrarse

Helena Arauz
Helena Arauz instagram
Noelia Zazo

Más allá de su paso por 'La isla de las tentaciones' y del interés que despierta su relación con Rodri, Helena Arauz, que es una de las concursantes de la edición actual del reality, tiene un gran proyecto en marcha. A sus ... 26 años, esta madrileña dedica una gran parte de su tiempo a un proyecto familiar por el que lo ha apostado casi todo, una empresa propia. Se trata de Oh My Koko, que gracias a los conocimientos en química de su madre y a la vena emprendedora de la propia Helena, que es la CEO de la empresa, se ha convertido en el eje familiar que además la une tanto a su madre como a su padre, que está muy presente en todo lo que tiene que ver con la marca. Su participación en el programa ha puesto su nombre en primer plano, pero su día a día revela un perfil mucho más completo y constante, menos impulsivo de lo que se ve en pantalla.

