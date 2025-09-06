Priscilla Presley será demandada por «empujar» a Elvis hacia la muerte

Uno de los grandes mantras del rock and roll es aquel que asegura que «Elvis está vivo». Una leyenda como otra cualquiera. Pero lo que es seguro es que su nombre sigue acaparando portadas y lo último es una demanda presentada contra el gran amor de su vida. Aseguran que las acciones ejecutadas por Priscilla Presley antes y después del matrimonio «empujaron» al cantante a su muerte en 1977.

Brigitte Kruse y Kevin Fialko fueron antiguos socios de Priscilla Presley en diferentes aventuras comerciales. Ahora, enemistados hace un tiempo, pretenden desquitarse y han alegado en una demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles que la actriz sabía que no tenía derecho a heredar nada de Elvis, con quien estuvo casada durante seis años antes de su divorcio en 1973.

«A pesar de enriquecerse y extorsionar a Elvis por millones de dólares, impuso un gravamen sobre Graceland sobre del 29 de abril de 1977 por una suma total de 494.024,49 dólares, lo que aumentó la presión sobre Elvis menos de cuatro meses antes de su fallecimiento el 16 de agosto de 1977, a causa de un ataque cardíaco y complicaciones tras la ingesta de medicamentos. Priscilla ejerció una presión indebida sobre Elvis, empujándolo a la muerte», ha afirmado la demanda a la que ha tenido acceso 'People'.

«La ruina y vergüenza pública de Priscilla»

Los exsocios también alegan en la demanda que «actúan de inmediato para evitar la ruina financiera y la vergüenza pública de Priscilla» y aseguran: «A pesar de los deseos contrarios de Elvis, Priscilla continuó explotando el apellido Presley para financiar su estilo de vida. Finalmente, implementando otra parte de su 'plan maestro' para vivir a costa del apellido Presley, Priscilla exigió más de 13 millones de dólares en 2005 para su propio beneficio».

Priscilla Presley, de 80 años, ha negado todas las acusaciones y su abogado, Marty D. Singer, ha declarado a 'People' con punzante sarcasmo: «Priscilla no tuvo nada que ver con el asesinato de JFK, no encubrió el Área 51, no fingió el alunizaje y no mantiene a Big Foot encerrado en secreto en una cabaña en Canadá».

En realidad, la demanda de los exsocios de Priscilla Presley es su contraataque después de que la exmujer de Elvis acusara a sus antiguos compañeros comerciales de participar «en una campaña implacable y calculada de abuso y fraude a personas mayores para controlar sus finanzas en beneficio propio». Así lo cuenta el abogado de la viuda de Elvis Presley: «Las acusaciones de la Sra. Kruse son absurdas y despreciables, pero lamentablemente no sorprenden. La Sra. Presley espera con ansias que la Sra. Kruse y sus cómplices rindan cuentas por sus actos ilícitos».

Declaraciones hiperbólicas

Pero es que la catarata de acontecimientos ha proseguido y los abogados de los demandantes han contestado a los representantes de la mujer: «Aparentemente, la defensa de la Sra. Presley consiste en enumerar declaraciones hiperbólicas sin sentido y sin fundamento. Los documentos son claros y elocuentes. Hasta la fecha, la Sra. Presley no ha presentado ninguna prueba que respalde sus declaraciones escandalosas, y tenemos la intención de hacerla responsable de su comportamiento imprudente».

La demanda enmendada marca otro punto álgido dentro de la disputa legal entre Priscilla Presley y sus antiguos socios comerciales. El juez aún no ha emitido un fallo sobre las acusaciones mientras la escalada de acusaciones y demandas no deja de aumentar.

Kruse y Fialko presentaron una demanda contra la viuda de Elvis Presley el pasado mes, alegando que ella «conspiró» para defraudarlos e ignoró los problemas de salud de su hija Lisa Marie Presley poco antes de su fallecimiento en un intento de «recuperar el control» de su patrimonio. Priscilla lo ha negado todo.

La joven Priscilla

Priscilla Priscilla conoció a Elvis en 1959, cuando ella apenas tenía 14 años y el cantante estaba en Alemania sirviendo en el ejército. Para cuando regresó a Estados Unidos, la pareja ya había 'consolidado' su relación –a través de correspondencia a distancia- y en 1963, Priscilla se mudó a Estados Unidos para estar con él.

Se casaron el 1 de mayo de 1967 y tuvieron una hija, Lisa Marie Presley, fallecida a los 54 años en enero de 2023. Priscilla Presley nunca se casó después de su divorcio de Elvis, en 1972, pero mantuvo un romance entre 1984 a 2006 con el director y productor brasileño Marco Garibaldi, con quien tiene un hijo, Navarone, de 38 años.